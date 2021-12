Predsednik vrhovnega sodišča: Diploma Branka Masleše je zaupne narave

"Podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti so torej zaupne narave, zato diplome in potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu (PDI) v primeru vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše nismo posredovali javnosti oziroma zainteresiranim medijem, dokler sodnik za to ni dal soglasja," trdi predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič .

Vprašanje obstoja diplom sodnikov je, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Vrhovni sodnik bo glede zapisanih neresnic vložil tožbo. Znesek odškodnine bo nakazal v dobrodelne namene. — Vrhovno sodišče Republike Slovenije (@vrhovno) December 6, 2021

Sodni svet se je prejšnji teden odzval na tvit, ki ga je kot odziv na novinarska vprašanja glede diplome vrhovnega sodnika Branka Masleše objavilo vrhovno sodišče.

"Sodni svet v okviru skrbi za javni ugled sodstva skladno s prvim odstavkom 2. člena Zakona o sodnem svetu (ZSSve) poudarja pomen načela transparentnosti delovanja sodstva, v okviru katerega je sodna uprava dolžna posredovati zainteresirani javnosti vse pomembne informacije o dejstvih, ki se nanašajo na opravljanje sodniške funkcije. Način komunikacije sodne uprave Vrhovnega sodišča RS v objavi na Twitter računu z dne 6. 12. 2021 Sodni svet ocenjuje kot neustrezen in neprimeren," so zapisali.

"Obstajata le dve izjemi"

Na stališče sodnega sveta se je zdaj odzval predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, ki je zapisal:

"Glede poudarjanja načela transparentnosti delovanja in dolžnosti sodne uprave po posredovanju vseh potrebnih informacij ocenjujemo, da navedena cilja (torej transparentnost in informiranje zainteresirane javnosti) zasledujemo, upoštevaje veljavno zakonodajo. Ob obravnavanem primeru zato poudarjamo, da Zakon o sodiščih v 78. členu določa, da so podatki iz centralne kadrovske evidence za sodnike zaupni, razen dveh izjem (podatki o službenem razmerju za sodnika - to je datum nastopa sodniške službe oziroma odločba o izvolitvi in imenovanju sodnika, sodniško mesto - in evidenca napredovanj, priznanj, nagrad dodelitev in razporeditev)."

Dodal je, da so podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti torej zaupne narave, "zato diplome in potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu (PDI) v primeru vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše nismo posredovali javnosti oziroma zainteresiranim medijem, dokler sodnik za to ni dal soglasja".

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič pogreša stališče sodnega sveta o medijskem poročanju o Masleševi diplomi. Foto: STA

Florjančič: Kritika sodnega sveta je neutemeljena

"V zvezi z vašim stališčem o (ne)primernosti vsebine komunikacije glede vložene tožbe in namembnosti morebitne prisojene odškodnine v tem primeru pa dodajamo, da je bila v tem delu povzeta in z njegovim soglasjem objavljena izjava sodnika Masleše, kar zaradi omejenosti števila znakov pri sporočanju na družbenem omrežju morebiti ni bilo dovolj razvidno. Zato kritiko Sodnega sveta v tej zvezi ocenjujemo kot neutemeljeno, ob hkratnem pogrešanju stališča Sodnega sveta do medijskega poročanja v tej zadevi na račun navedenega vrhovnega sodnika," je sklenil.

Na seji sodnega sveta tudi Maslešev odvetnik

Kot smo poročali na Siol.net, je član sodnega sveta Emil Zakonjšek, sicer odvetnik Branka Masleše, sodeloval na seji sodnega sveta, na kateri so razpravljali o odzivu vrhovnega sodišča na novinarska vprašanja o diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše.



"Po seznanitvi z medijskimi objavami s področja pravosodja je sodni svet sklenil, da je potreben zgolj odziv na novinarsko vprašanje o objavi prek računa Vrhovnega sodišča RS na Twitterju z dne 6. 12. 2021, kar je obravnaval pri točki 15. i dnevnega reda in v tej zvezi sprejel sklep, s katerim ste seznanjeni in o katerem ste na Siol.net že poročali. O preverjanju izobrazbe vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše sodni svet na deveti seji ni razpravljal, zato tudi niso nastopile okoliščine, ki bi vzbujale dvom o morebitni nepristranskosti člana in narekovale podajo predloga za izločitev," so nam sporočili iz sodnega sveta.

Ključna vprašanja, na katera še vedno ni odgovora

Medtem še vedno čakamo na odgovore vrhovnega sodišča na naslednja novinarska vprašanja:



- Zakaj na diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše, ki ste nam jo poslali, ni nobenega pečata?

- Katere obveznosti je moral gospod Masleša izpolniti, da se mu je priznal pravosodni izpit?

- Ali je del teh obveznosti opravil tudi v okviru služenja vojaškega roka? Če da, katere?

Spodaj si lahko pogledate diplomo Branka Masleše in potrdilo o opravljenem pravosodnem izpitu.