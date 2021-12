Sodni svet: Zakonjšek nas je seznanil, da je pooblaščenec Masleše

Odgovorili pa so nam še, da je Zakonjšek pred obravnavanjem točke 14. c druge člane sodnega sveta "seznanil z okoliščino, da v sodnih postopkih zastopa vrhovnega sodnika svetnika Branka Maslešo kot njegov pooblaščenec".

Na seji je bil torej kot običajen član in ne kot advokat Masleše.

Ni bilo razlogov za izločitev

Iz sodnega sveta so o tem še sporočili: "Po seznanitvi z medijskimi objavami s področja pravosodja je sodni svet sklenil, da je potreben zgolj odziv na novinarsko vprašanje o objavi prek računa Vrhovnega sodišča RS na Twitterju z dne 6. 12. 2021, kar je obravnaval pri točki 15. i dnevnega reda in v tej zvezi sprejel sklep, s katerim ste seznanjeni in o katerem ste na Siol.net že poročali. O preverjanju izobrazbe vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše sodni svet na deveti seji ni razpravljal, zato tudi niso nastopile okoliščine, ki bi vzbujale dvom o morebitni nepristranskosti člana in narekovale podajo predloga za izločitev."

Kot smo poročali, se je vrhovno sodišče, ko smo s Siola prosili za informacije o diplomi in državnem pravniškem izpitu Branka Masleše (nismo pa pisali, da ju nima), odzvalo tako: "Vprašanje obstoja diplom sodnikov je, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Vrhovni sodnik bo glede zapisanih neresnic vložil tožbo. Znesek odškodnine bo nakazal v dobrodelne namene." Sodni svet je prejšnji teden odločil, da je bila takšna komunikacija neprimerna.

Razdrih tega ni izrekel in tega ni bilo ...

Sodni svet smo prosili še za informacijo, ali je točno poročanje spletnega portala Prava, da naj bi na seji eden od članov novinarje, ki so povpraševali ter pisali o diplomi in pravosodnem izpitu sodnika Masleša, označil za kriminalce. Po govoricah (seje so zaprte za javnost) naj bi to na seji storil član sodnega sveta, odvetnik Andrej Razdrih. Iz sodnega sveta so to odločno zanikali, in sicer tako: "Informacija o domnevni izjavi člana sodnega sveta Andreja Razdriha ne drži in je neresnična. Odvetnik Andrej Razdrih namreč izrecno zanika, da bi izrekel trditev, ki jo navajate, niti v razpravi ni bilo zaznano, da bi bila izrečena."

V sodnem svetu so sicer predsednik vrhovni sodnik svetnik Vladimir Horvat, podpredsednica odvetnica Urška Kežmah in člani: okrajna sodnica svetnica Martina Colnar, odvetnik Andrej Razdrih, višja sodnica svetnica Jonika Marflak Trontelj, višja sodnica Frida Burkelc, okrožni sodnik Milan Petek, vrhovni sodnik Erik Kerševan, upokojeni notar Andrej Rozman, odvetnik Emil Zakonjšek in profesor Saša Prelič.