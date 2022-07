Sodni svet: Grožnje vrhovnega sodnika novinarjem niso etično sporne

Komisiji za etiko in integriteto Sodnega sveta se izjava vrhovnega sodnika Branka Masleše, da bo vložil tožbo, odškodnino pa nakazal v dobrodelne namene, ne zdi v nasprotju z etičnim kodeksom.

Sporni tvit z grožnjami novinarjem, ki ga je Vrhovno sodišče objavilo 6. decembra lani. Vprašanje obstoja diplom sodnikov je, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Vrhovni sodnik bo glede zapisanih neresnic vložil tožbo. Znesek odškodnine bo nakazal v dobrodelne namene. — Vrhovno sodišče Republike Slovenije (@vrhovno) December 6, 2021

"Tudi ni mogoče govoriti o ugrabitvi uradnega Twitterjevega računa sodišča. Tudi očitki, da sodnik z objavljenim tvitom z napovedjo tožbe grozi in ustrahuje novinarje ter posega v njihovo neodvisnost, niso utemeljeni. Objava izjave sodnika, ki zase ve, da ima diplomo in pravosodni izpit, ne predstavlja pritiska na to, da novinarji nehajo 'raziskovati', ampak naj nehajo pisati zanj in za sodstvo škodljive neresnice," menijo člani komisije.

Kot so zapisali pri komisiji, je treba pri presoji etičnosti sodnikovega odziva izhajati iz načela zadržanosti in preudarnosti pri izjavljanju. "V obravnavanem primeru se je sodnik odzval na vprašanja in očitke medijev glede trditev, da nima ustreznih pogojev za opravljanje sodniške funkcije. Vsebinska razlika je med dvomi o obstoju sodnikove diplome in trditvami o neobstoju diplome, ki dejansko že merijo na očitek izvršitve kaznivega dejanja," so zapisali v komisiji, kjer sicer priznavajo, da gre za očitke, ki so nedvomno zamajali sodnikov ugled in zoper katere se ima sodnik, ki zase ve, da ima pogoje za opravljanje sodniške funkcije, pravico odzvati, da bi ustavil širjenje za njegov ugled in ugled sodstva škodljivih neresnic. "Sodnika je k odgovoru na očitke in vprašanja medijev v zvezi z njegovim izpolnjevanjem pogojev za opravljanje sodniške funkcije pozvala služba za odnose z javnostmi vrhovnega sodišča, ki se je na omenjene očitke odzvalo z obravnavanim tvitom," so še zapisali pri svetu.

V nadaljevanju objavljamo celotno mnenje komisije sodnega sveta.

