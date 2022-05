Branko Masleša odhaja v pokoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhovni sodnik Branko Masleša se bo konec septembra upokojil. Letos je dopolnil 70 let, kar je po zakonu za sodniško službo skrajni rok za upokojitev. Po njegovem odhodu bodo, dokler ne imenujejo novega vodje, na kazenskem oddelku ostali štirje sodniki, poroča Dnevnik.

Nekdanjemu predsedniku vrhovnega sodišča, sodnega sveta, vodji kazenskega oddelka na vrhovnem sodišču in vrhovnemu sodniku Branku Masleši se 30. septembra izteče sodniška funkcija. Sklep o prenehanju sodniške službe je sodni svet sprejel na svoji zadnji seji.

Na kazenskem oddelku bodo po odhodu Masleše ostali štirje sodniki. Po nepisanem pravilu senioritete naj bi vodenje oddelka prevzel najstarejši vrhovni sodnik, torej bi morala nova vodja kazenskega oddelka postati vrhovna sodnica Barbara Zobec.

Masleša je sodniško kariero začel leta 1980 v Kopru, delo vrhovnega sodnika opravlja od leta 2000. V zadnjo afero se je zapletel aprila letos, ko je odločal o zadevi, kjer bi bilo primerno, da zaradi zagotavljanja videza nepristranskosti ne bi sodeloval.

Po skoraj dveh mesecih Masleša le pokazal diplomo

Pred tem je veliko pozornosti v javnosti vzbudila njegova diploma in z njo povezane nejasnosti glede njegove izobrazbe. Vrhovno sodišče nam je decembra lani poslalo Masleševo diplomo, na kateri ni bilo pečata, še prej pa nam je pravna fakulteta v Sarajevu poslala diplomo, ki je bila brez podpisov in pečata.

Ker Masleša ni želel razkriti potrdil o svoji izobrazbi, niti ni odgovarjal na naša vprašanja, ga je sodni svet konec januarja pozval, naj pojasni vse nejasnosti glede diplome in pravosodnega izpita. Nekaj dni pozneje in skoraj dva mesca po izbruhu afere je Masleša za POP TV pokazal diplomo, ki je imela tako podpise rektorja univerze in dekana pravne fakultete v Sarajevu kot tudi pečat.

V javnosti so se tako pojavile tri različice diplome.