Je Branko Masleša lahko sodnik?

Kovačič je v ustavni pritožbi zapisal:

"Iz sporočil državnih organov in sodnikov, ki so jih v zadnjem času objavili državni organi in sodniki, smo javnost in jaz izvedeli za okoliščine, po katerih ni videza, da bi Branko Masleša bil zakoniti sodnik in da izpolnjuje pogoje za zastopanje pred Vrhovnim sodiščem ali za odločanje na Vrhovnem sodišču. Gre za sporočila Sodnega sveta, vrhovnega sodnika Branka Masleše, predsednika Vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča in v njihovih sporočilih omenjene odločbe Vrhovnega sodišča št. Su-182/2022 z dne 15. 2. 2022 (ki je sicer nimam in ni objavljena, a so jo v delu objavili mediji). Ali pogoje izpolnjuje, javnost ne more izvedeti in predsednik Vrhovnega sodišča je sporočil, da 'ni podlage' da to javnost preveri ali izve.

Po tem ravnanju sodnikov in organov ni več videza, da je Branko Masleša zakoniti sodnik in da izpolnjuje pogoje. Ne vemo, ali je ali ni zakoniti sodnik, a to niti ni pomembno, saj do kršitve pride že, če ni videza, da je zakoniti sodnik. Državni organi bi morali zagotoviti prisotnost videza, da je zakoniti sodnik, to pa bi zagotovili s transparentnim in prepričljivim prikazom ustreznih dokumentov in odgovorov.

Zato je kršena moja pravica do poštenega sojenja iz 6. člena EKČP in pravice iz 2., 22, 23. in 25. člena ustave. Po 6. členu EKČP ne zadostuje, da je sodnik zakonit in da izpolnjuje pogoje, ampak tudi da daje videz, da je zakonit, pošten, nepristranski in da izpolnjuje pogoje. EKČP v 6. členu vsebuje pravico, da sodišče prepričljivo pojasni in daje videz, da sodi na podlagi predpisov in da so sodniki res sodniki ter izpolnjujejo pogoje. EKČP vsebuje garancijo, da javnost lahko zaupa, da je sodnik zakonit in da izpolnjuje pogoje. Tega videza sodnik Masleša in sodišče ne dajeta, saj sta ga izgubila z dolgim molkom in drugimi okoliščinami. Izgubila sta ga s tem, ko ne pojasnita razlik med izvodi diplom, podpisanih in nepodpisanih diplom, pečata brez rdeče zvezde na diplomi, čeprav so v 1970-ih letih žigi vsebovali zvezdo, trajanja pripravništva, opravljanja pravosodnega izpita po manj kot enem letu, usposobljenosti za sojenje v Sloveniji na podlagi diplome in pravosodnega izpita iz drugega pravnega reda, ki je vsebovalo šeriatsko pravo in ni temeljilo na spoštovanju človekovih pravic."