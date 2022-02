Zahteva zavrnjena: vrhovno sodišče tega Masleševega dokumenta nima

Vrhovno sodišče je zavrnilo našo prošnjo, naj nam pošljejo odobritev Republiškega sekretariata za pravosodje in organizacijo uprave, ki ga je za pristop k pravosodnemu izpitu v Bosni in Hercegovini pridobil vrhovni sodnik Branko Masleša. "Sodišče z zahtevnim dokumentom ne razpolaga, zato je bilo treba prosilčevo zahtevo zavrniti, saj niso izpolnjeni pogoji iz 4. člena ZDIJZ, ker zahtevana informacija pri sodišču ne obstaja v materializirani obliki," so zapisali.

"Iz dokazil, ki jih skrbno čuvam, je razvidno, da sem na Okrožnem javnem tožilstvu v Sarajevu opravljal pripravništvo kot pripravnik volonter, zaposlen s polnim delovnim časom, od aprila do avgusta 1975, nato pa kot redno zaposlen pripravnik do julija 1976. Republiški sekretariat za pravosodje in organizacijo uprave mi je maja istega leta odobril pristop k pravosodnemu izpitu. Junija sem opravil pisni nalogi s področja kazenskega in civilnega prava, nato še ustni del pred komisijo za opravljanje pravosodnega izpita. Potrdilo o opravljenem izpitu sem dobil 25. 6. 1976," je konec januarja o svojem pravosodnem izpitu za 24ur.com povedal Masleša.

Preko službe za odnose z javnostjo vrhovnega sodišča smo zato Maslešo prosili za pojasnilo, zakaj je sploh potreboval omenjeno odobritev sekretariata za pristop k pravosodnemu izpitu.

"Kot smo vam že večkrat pojasnili, gre pri tovrstnih podatkih za vprašanja, ki nikakor ne sodijo v pristojnost Vrhovnega sodišča RS. Prav tako vam je že bilo pojasnjeno, da je nabor podatkov, ki jih lahko sodišče kot delodajalec oz. če gre za sodnika, organ, pri katerem ta izvaja sodniško funkcijo, zbira, obdeluje in posreduje, zakonsko omejen. Zakonodaja ne predvideva zbiranja ali posredovanja podatkov, ki so vezani na zasebno področje zaposlenih. Odgovor na tovrstna vprašanja vam lahko ponudi le oseba, na katero se ta nanašajo," so nam odgovorili.

Našo zahtevo za dostop do omenjenega dokumenta pa so na sodišču zavrnili.

Pravosodni izpit opravil manj kot leto dni po diplomi

Masleša je sicer pravosodni izpit, enako kot diplomo, opravil v Sarajevu, in sicer manj kot leto dni po koncu študija.

Masleša je za STA dejal, da ima dokazila, iz katerih je razvidno, da je na Okrožnem javnem tožilstvu v Sarajevu opravljal pripravništvo, sprva kot pripravnik volonter, zaposlen s polnim delovnim časom od 17. aprila do 1. avgusta 1975, po tem pa kot pripravnik, redno zaposlen do 30. julija 1976.

"V skladu z odločbo o pripravništvu sem opravil potrebno usposabljanje tudi na Občinskem javnem tožilstvu I v Sarajevu in na občinskem sodišču I Sarajevo," je navedel in dodatno pojasnil, da je bilo enoletno pripravništvo predpisano v 1. členu sprememb zakona o pravosodnem izpitu iz leta 1973. Tako je v sredini leta 1976 opravil pisni in ustni del pravosodnega izpita, "o opravljenem izpitu mi je bilo nato 25. junija 1976 izdano potrdilo", je naštel.

Pojasnil je še, da je poznejši zakon o pripravništvu iz aprila 1980, ki je stopil v veljavo dan, preden je na Temeljnem sodišču v Kopru izrekel prvi sodbi, prav tako določal enoletno pripravništvo, v 48. členu pa je predpisoval, da izpolnjuje pogoje o strokovni sposobnosti za opravljanje nalog in del sodnika tudi tisti diplomirani pravnik, ki je imel dve leti delovnih izkušenj na pravnem področju, če je bil izvoljen oziroma imenovan do 31. decembra 1981. "Sam sem pred izvolitvijo na sodniško mesto opravljal delo in naloge namestnika občinskega javnega tožilca II v Sarajevu dve leti in 10 mesecev. Trditve, da mi je bilo v pripravništvo priznano tudi obdobje med služenjem vojaškega roka, ne držijo, saj sem bil v vojski od 31. julija 1976 do 1. julija 1977," je navedel.

V javnosti tri verzije diplome

Zgodba v zvezi z Masleševo diplomo in pravosodnim izpitom se sicer vleče že od začetka decembra. Najprej smo tako na Siol.net s pravne fakultete v Sarajevu dobili Masleševo diplomo brez podpisov rektorja in dekana ter brez pečata. Nato nam je vrhovno sodišče poslalo diplomo s podpisi, a brez pečata, nazadnje pa je Masleša pokazal diplomo, ki ima tako podpise kot tudi pečat.

