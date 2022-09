Vrhovni sodnik Zobec kaznovan, ker je za Siol.net o Masleši povedal tole

Vrhovni sodnik Jan Zobec je z izjavo v intervjuju za Siol.net , da zdaj že upokojeni vrhovni sodnik Branko Masleša "sploh nima postulacijske sposobnosti, da bi nastopal pred vrhovnim sodiščem", ravnal neetično, saj omenjena izjava ni skladna z dolžnostjo zadržanosti, obzirnosti, lojalnosti in spoštljivosti do kolega, je odločila etična komisija pri sodnem svetu . "Sem žrtev napadov Đorđevića, Masleše, Bergant Rakočevićeve, Florjančiča in njihovih podpornikov," pravi Zobec, ki poudarja, da je v izjavi o Masleši zavzel zgolj pravno stališče.

Komisija za etiko in integriteto je v svojem stališču, ki ga je sprejela na podlagi prijave podpredsednika in predsednika vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića in Damijana Florjančiča, med drugim zapisala, da se morajo sodniki vzdržati "kritike preostalih sodnikov. Izkazovati morajo spoštovanje, tudi ko gre za odnose s posamezniki, ki so znotraj njihovega delovnega okolja. Zanje velja obveznost intelektualne poštenosti, vljudnosti in lojalnosti."

Etična komisija: Zobec bi se moral zavedati tveganja

"Sodnik je z izjavami, podanimi na opisani način, ravnal v nasprotju z dolžnostjo diskretnosti, zmernosti, lojalnosti, zadržanosti in spoštljivosti pri predstavljanju svojega stališča in povzročil dvom o moralni in profesionalni integriteti kolega sodnika. S tem ni omadeževal le ugleda kolega sodnika, ampak je škodoval tudi ugledu sodstva. Zavedati bi se moral tveganj, ki ga lahko imajo njegove izjave v intervjuju za poklicno integriteto kolega sodnika in za avtoriteto ter ugled sodstva," so še zapisali v etični komisiji in dodali:

"Prav tako bi se moral zavedati, da na takšen način avtoritete ne izgublja zgolj sodstvo, ampak tudi njegove odločitve. Sodnik Zobec kot vrhovni sodnik zaseda najvišji položaj v sodnem sistemu, zato se komisija strinja z navedbo pobudnikov, da imajo njegove v javnosti izražene besede še posebno težo in pomen, zato bi moral biti pri svojem javnem izražanju še toliko bolj previden in zadržan."

Zakaj so skrili Zobčevo in Masleševo ime?

Komisija je sicer na svoji spletni strani objavila anonimizirano različico stališča, v katerem so imeni Zobca in Masleše zamenjali s črkami A in B:

Na vprašanje, zakaj so tako ravnali, čeprav je popolnoma jasno, za katera javna funkcionarja gre, so odgovorili, da takšno ravnanje določa njihov poslovnik. Odgovor na vprašanje, kakšen je namen tovrstnih poslovniških določb, še čakamo.

Zobec: Žaljenje kolegov očitno predstavlja odskočno desko

Komisija je sicer na spletni strani objavila le svoje stališče, ne pa tudi odgovora, ki jim ga je med postopkom poslal Zobec. V njem je med drugim poudaril:

"Poudarjam, da me preseneča, da je Komisija za etiko in integriteto zadevo sprejela v obravnavo, upoštevaje, da sem v vseh javnih nastopih izražal le pravna stališča in govoril o pojavih ter sistemskih problemih sodstva – za razliko od drugih mojih kolegov, ki so v svojih javnih izjavah druge sodnike napadali ad personam, izražali zgražanje nad njimi in njihovimi ravnanji in stališči, ne da bi to svojo 'kritiko' kakorkoli utemeljili, še najmanj s pravnimi argumenti."

Izpostavil je besede Masleše, Florjančiča, sodnika in člana etične komisije Franca Testena in višje sodnice Vesne Bergant Rakočević. "Žaljenje kolegov očitno predstavlja odskočno desko oziroma referenco za članstvo v tej komisiji," je dodal.

Po Zobčevih besedah vse kaže, da imamo v Sloveniji tri kategorije sodnikov: eni so prvorazredni (vodstvena struktura s svojimi pribočniki – v mednarodni literaturi je za ta sloj uporabljen izraz sodniška oligarhija), drugi drugorazredni (tiha, ustrahovana, prestrašena, apatična, indiferentna, vase zaprta ali le preračunljiva večina), tisti, ki smo kritični do ravnanj vodstvene strukture in njenih pribočnikov in si to upamo tudi javno povedati, smo tretjerazredni, domala izobčenci. Nas je dovoljeno sramotiti, osebno diskvalificirati, nad nami je dovoljen sistematični mobbing in nas je na koncu dovoljeno izločiti iz sistema."

Člani etične komisije pri sodnem svetu so:

Objavljamo neanonimizirano stališče komisije in odgovor Jana Zobca

Sodni svet smo sicer prosili, da nam pošlje neanonimizirano različico svojega stališča in celoten Zobčev odgovor. "Vaše zaprosilo za posredovanje neanonimiziranega načelnega mnenja in odgovora sodnika v tej zadevi vsebinsko predstavlja zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, o kateri bo odločeno v skladu z določili ZDIJZ," so nam odgovorili.

Kljub temu nam je že prej uspelo neuradno pridobiti oba dokumenta, ki ju v nadaljevanju objavljamo v celoti.

