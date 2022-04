Ekskluzivno: razkrivamo novo afero vrhovnega sodnika Branka Masleše

Predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat je na predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča in na vrhovnega sodnika Marka Prijatelja, ki je vodil senat v omenjeni zadevi, naslovil dopis, v katerem ju je opozoril, da je Masleša kot član senata v začetku februarja odločal v upravnem sporu med eno od sodnic in sodnim svetom, pri čemer je senat razsodil v prid sodnice.

Masleša je po Horvatovih besedah v zadevi sodil kljub splošno znanemu dejstvu, da je sodni svet v zvezi z medijskimi objavami glede veljavnosti potrdila o opravljeni diplomi in pravne veljavnosti potrdila o opravljenem pravosodnem izpitu Branka Masleše konec januarja sprejel stališče, v katerem je izrazil pričakovanje, da naj Masleša zaradi zagotavljanja javnega ugleda sodstva javnosti in sodnemu svetu celovito pojasni nejasnosti in dvome glede veljavnosti omenjenih potrdil, nad čimer je Masleša za POP TV izrazil ogorčenje.

Foto: STA

Sodni svet o sestavi senata ni bil obveščen

"Celotno sosledje opisanih dogodkov in izražanja izrazito negativnih naziranj sodnika Masleše glede sodnega sveta časovno sovpada z izdajo odločbe v tej zadevi, zato bi bilo zaradi zagotavljanja videza nepristranskosti sodišča po prepričanju sodnega sveta primerno, da sodnik Branko Masleša pri odločanju v konkretni zadevi ne bi sodeloval," je zapisal Horvat in dodal, da iz dokumentacije ni razvidno, da bi Masleša predlagal svojo izločitev. Ker pa sodni svet o sestavi senata ni bil obveščen, tega niso mogli predlagati niti oni, je izpostavil.

"Zaradi ravnanja vrhovnega sodišča v konkretni zadevi in posledičnega odvzema možnosti sodnemu svetu predlagati izločitev posameznega člana senata je v postopku umanjkala presoja, ali so na strani imenovanega vrhovnega sodnika takšne okoliščine, ki pri razumnem človeku pri razumnem upoštevanju vseh okoliščin primera lahko ustvarijo upravičen dvom o njegovi nepristranskosti, kar bi lahko odpravilo vsakršen dvom glede ustavne skladnosti in zakonitosti konkretnega postopka," je še poudaril Horvat.

Celoten dopis predsednika sodnega sveta si preberite spodaj:

Branka Maslešo smo prosili za pojasnilo, zakaj se ni izločil iz odločanja in ali ni s tem vplival na videz nepristranskosti senata. Florjančiča in Prijatelja pa smo povprašali za komentar o Masleševi neizločitvi in ali lahko zagotovita, da je bilo sojenje v omenjeni zadevi pošteno in nepristransko.



Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Kaj pravijo na vrhovnem sodišču?

Poslanec SDS Dejan Kaloh je sicer na ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča naslovil poslansko vprašanje v zvezi s sodelovanjem sodnika Masleše v senatih zoper odločitve sodnega sveta. Ministrstvo je med drugim glede omenjene zadeve pridobilo odziv vrhovnega sodišča, kjer so zapisali:



"V zvezi z institutom izločitve pojasnjujemo, da sodnik ne sme opravljati sodniške funkcije v posamezni zadevi, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti (6. točka 70. člena zakona o pravdnem postopku). Okoliščine, ki vzbujajo dvom o sodnikovi nepristranskosti, so t. i. odklonitveni razlog za izločitev sodnika. Ta je podan, če se ugotovi, da ima sodnik takšno osebno prepričanje, da bo o zadevi odločil pristransko (subjektivni vidik pristranskosti), ali če je na sodnikovi strani takšna okoliščina, ki pri razumnem človeku lahko ustvari dvom o sodnikovi nepristranskosti (objektivni vidik pristranskosti). Presoja, ali so pri sodelovanju sodnika pri odločanju v posamičnem sodnem postopku podane okoliščine, ki bi zaradi zagotavljanja nepristranskosti sojenja v posamičnem primeru terjale izločite, se opravi ob upoštevanju konkretnih relevantnih okoliščin zadeve in ob upoštevanju kriterijev, ki izhajajo tako iz sodne prakse vrhovnega kot tudi ustavnega sodišča ter Evropskega sodišča za človekove pravice. Vsakršno vnaprejšnje opredeljevanje do razlogov za izločitev v konkretni zadevi pa bi pomenilo prejudiciranje konkretne sodne odločitve."



Masleša je pri odločanju sodeloval v skladu z letnim razporedom, so še dodali.

Masleša skoraj dva meseca ni pokazal diplome

Kot je znano, je sodni svet konec januarja Maslešo pozval, naj pojasni vse nejasnosti glede njegove diplome in pravosodnega izpita. "Sodni svet v okviru skrbi za zagotavljanje javnega ugleda sodstva ter z namenom zaščite in krepitve zaupanja v sodno vejo oblasti pričakuje od vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše, da sodnemu svetu in javnosti celovito pojasni nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, ki se pojavljajo v medijih, saj prihaja zaradi nadaljevanja nejasnosti v tej zvezi do krnitve ugleda sodnika in sodstva v javnosti," je takrat zapisal sodni svet.

Nekaj dni kasneje, sicer pa skoraj dva meseca po izbruhu afere, je Masleša za POP TV pokazal diplomo, ki je imela tako podpise rektorja univerze in dekana pravne fakultete v Sarajevu kot tudi pečat. Kot je dejal, tega ni storil prej, ker mu je bilo izpod časti. Pred tem nam je vrhovno sodišče decembra poslalo Masleševo diplomo, na kateri ni bilo pečata. Zakaj, nam niso nikoli pojasnili. Že pred tem pa nam je pravna fakulteta v Sarajevu poslala diplomo, ki je bila brez podpisov in pečata. V javnosti so se tako pojavile tri različne verzije diplome.

Masleša ogorčen nad ravnanjem sodnega sveta

Za POP TV se je Masleša tudi precej razhudil na sodni svet, ki naj bi bil do njega nekorekten. Tako je zatrdil: "Pričakoval bi in spoštljivo do mene bi bilo, da bi se sodni svet obrnil name v teh dveh mesecih in me vprašal o moji izobrazbi, dokazilih in vsem, kar je bilo napisano. Niti enega vprašanja nisem dobil, nihče ni terjal mojih pojasnil, na koncu pa zapišejo, da zaradi zaščite in krepitve zaupanja v sodno vejo oblasti od mene pričakujejo, da pojasnim nejasnosti in dvome glede veljavnosti svojih potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu."

"Razočaran sem, ker me sodni svet dva meseca ni nič vprašal glede moje izobrazbe, nobenih pojasnil niso zahtevali od mene niti listin, zdaj pa so zavzeli stališče, da četudi niso pristojni za presojo verodostojnosti in pristnosti listin o moji izobrazbi, me vseeno pozivajo, naj pojasnim nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, saj da sicer prihaja do krnitve ugleda sodnika in sodstva v javnosti. Ogorčen sem," je sklenil.