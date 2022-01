Poziv sodnemu svetu: Opravite analizo sodniških izpitov, opravljenih v drugih republikah SFRJ #video

Člani odbora DZ za pravosodje so razpravljali o učinkovitosti, nepristranskosti in neodvisnosti sodstva. Ob obstrukciji dela opozicije so sprejeli sklep, s katerim so Sodni svet pozvali, da v enem mesecu opravi analizo izpolnjevanja pogojev za nastop sodniškega mandata, če so sodniki pravosodni izpit opravili v drugih republikah nekdanje SFRJ.

O izobrazbi sodnikov v povezavi z odmevnim primerom Masleša so dopoldne več ur razpravljali na seji odbora za pravosodje, pa tudi o neodvisnosti pravosodja v državi in o problematiki zaupanja javnosti v sodno vejo oblasti.

Slovensko sodstvo zadnjih dvajset let brez napredka

Dilema glede izobrazbe vrhovnega sodnika je bila povod za sejo, ki so jo sklicale koalicijske stranke NSi, SMC in SDS, v katerih pa še naprej dvomijo o veljavnosti potrdila pravosodnega izpita Branka Masleše. Kot so predlagatelji navedli v zahtevi za sklic seje, so se zanjo odločili, "ker se zdi, kot da v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih ni videti napredka na področju učinkovitosti in neodvisnosti sodstva".

Po njihovih navedbah Slovenija izboljšanja ne dosega niti pri zmanjšanju števila sodnikov na prebivalca niti pri doseganju časovnih standardov sodnih zadev. Prav tako k zaupanju v sodstvo in sodnike "ne pripomorejo ugotovitve, da je nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča (Branko Masleša, op. p.) brez ustrezne pravne izobrazbe na tako pomembni funkciji deloval v domala vseh senatih, ki so sodili o medijsko, pravno in politično zelo pomembnih in občutljivih zadevah," so predlagatelji med drugim navedli v sklicu seje.

"Ne vem, ali je sodni svet pojasnil te okoliščine, kako je najvišji sodni funkcionar v Sloveniji s tem opravljenim pravosodnim izpitom v Bosni in Hercegovini, prej kot leto dni po diplomi, ko je bil zakonski pogoj v Sloveniji dve leti, kako je dejansko sploh postal vrhovni sodnik," je dejal Dejan Kaloh, poslanec SDS.

Za sodnika je izobrazba ključna, je dejal vrhovni sodnik Jan Zlobec in pojasnil, da je zahtevana pravna izobrazba. "Ni isto, ali se predložitev diplome zahteva od poslanca ali od sodnika, ki mu daje ta diploma legitimacijo, poslancem jo daje volja ljudstva."

V SAB prepričani, da gre za napad na Maslešo

V SAB pa so medtem prepričani, da je namen sklicane seje le očiten napad največje koalicijske stranke na Maslešo.

"Diskreditacija posameznih sodnikov z imenom in priimkom, takih, ki jih ni tukaj in se ne morejo braniti, in še posebej diskreditacija enega sodnika, ki so si ga očitno kot nek sinonim in simbol vzeli na tarčo v SDS in obračunavajo in ga diskreditirajo do nezavesti," je ocenila Maša Kociper iz stranke SAB.

Spomnimo, da je Branko Masleša, ki je v sodstvu že več kot štirideset let, po nekaj tednih ugibanj pred dnevi medijem pokazal dokazila o izobrazbi. V koaliciji menijo, da tovrstni primeri zmanjšujejo zaupanje javnosti v sodstvo, v opoziciji pa: "Jaz osebno z vami o izvajanju načela pravne države ali o nižanju ravni zaupanja javnosti v sodstvo ne bom razpravljala, ker niste sogovornik, ki bi si ga pri teh temah želela," je sklenila Tina Heferle iz stranke LMŠ.

Marjan Dikaučič, minister za pravosodje pa pravi, da odgovorno delovanje pravosodnih funkcionarjev in pa drugih zaposlenih v teh organih nedvomno prispeva k večanju zaupanja državljanov v pravno državo in delovanje vseh pravosodnih institucij. Dodal je še, da za povečanje ugleda lahko veliko naredi sodstvo samo, a jim pri tem morajo pomagati odločevalci, torej prvenstveno vlada.