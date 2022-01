Kaj se dogaja? Maratonsko zasedanje o Masleši traja že dva dni zapored.

Sodni svet je včeraj za zaprtimi vrati prednostno odprl razpravo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje najvišjih sodnih funkcij vrhovnega sodnika Branka Masleše in višje sodnice Jasminke Jaše Trklje. Zadeva očitno še vedno ni dobila epiloga, saj so nam na sodnem svetu pojasnili, da danes poteka še dopisna seja in da lahko pojasnila o dogajanju pričakujemo po njenem zaključku.

Predsednik sodnega sveta je vrhovni sodnik Vladimir Horvat. Člana sta tudi Maslešev odvetnik Emil Zakonjšek, ki se je na predzadnji seji o Masleševi diplomi izločil iz razprave, in vrhovni sodnik Erik Kerševan, ki se je prav tako izločil.

Je Masleša odpotoval v Sarajevo?

Na vrhovnem sodišču smo medtem preverjali neuradne informacije, da naj bi Branko Masleša po izbruhu afere z njegovo diplomo lani decembra obiskal Sarajevo. "Vrhovni sodnik v obdobju, o katerem sprašujete, ni bil službeno odsoten," so nam odgovorili. Na vprašanje, ali je bil tam zasebno, niso odgovorili.



"Nabor podatkov, ki jih lahko sodišče kot delodajalec oz. če gre za sodnika, organ, pri katerem ta izvaja sodniško funkcijo zbira, obdeluje in posreduje je zakonsko omejen. Zakonodaja ne predvideva zbiranja ali posredovanja podatkov, ki so vezani na zasebno področje zaposlenih, kot sta to denimo izraba ali način izrabe letnega dopusta. Odgovor na tovrstna vprašanja vam lahko ponudi le oseba, na katero se ta nanašajo," so zapisali.

Javnost sicer še vedno ni dobila odgovorov na naslednja vprašanja glede Masleševe izobrazbe:

- Zakaj na diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše, ki jo je objavilo vrhovno sodišče, ni nobenega pečata?

- Katere obveznosti je moral gospod Masleša izpolniti, da se mu je priznal pravosodni izpit?

- Ali je del teh obveznosti opravil tudi v okviru služenja vojaškega roka? Če da, katere?

Zakon iz SRS določal dve leti pripravništva

Spletni portal prava.si je objavil zakon iz nekdanje Socialistične republike Slovenije, v katerem je zapisano, da smejo pravosodni izpit opravljati tisti, ki so kot diplomirani pravniki najmanj dve leti opravljali pravniško delo pri sodišču.

Foto: Twitter

Kakšna pravila so veljala v Bosni in Hercegovini?

Masleša je sicer pravosodni izpit, enako kot diplomo, opravil v Sarajevu, in sicer manj kot leto dni po koncu študija, čeprav je v skladu z zakonom o pravosodnem izpitu nekdanje Socialistične republike Bosne in Hercegovine pravosodni izpit lahko opravljal, kdor je kot diplomirani pravnik:

a) najmanj dve leti delal na pravnih delih na sodišču, javnem tožilstvu, javnem pravobranilstvu ali v odvetniški pisarni, ali

b) najmanj dve leti delal na pravnih delih v državnem organu ali organizaciji združenega dela ali drugi organizaciji, od tega pa najmanj eno leto na sodišču, javnem tožilstvu, javnem pravobranilstvu ali v odvetniški pisarni, ali

c) najmanj štiri leta delal na pravnih delih v državnem organu ali organizaciji združenega dela ali drugi organizaciji.

Na vprašanja odgovorili z grožnjami?

Kot je znano, je vrhovno sodišče na naša prvotna vprašanja o Masleševi diplomi odgovorilo z grožnjo s tožbo v primeru objave neresnic. Skoraj identičen zapis so objavili tudi na Twitterju:

Vprašanje obstoja diplom sodnikov je, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Vrhovni sodnik bo glede zapisanih neresnic vložil tožbo. Znesek odškodnine bo nakazal v dobrodelne namene. — Vrhovno sodišče Republike Slovenije (@vrhovno) December 6, 2021

Izgovori Damijana Florjančiča

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič se je na stališče sodnega sveta o neprimernosti komuniciranja vrhovnega sodišča glede diplome vrhovnega sodnika Branka Masleše odzval z izgovorom, da je bila na Twitterju objavljena izjava Masleše, "kar zaradi omejenosti števila znakov pri sporočanju na družbenem omrežju morebiti ni bilo dovolj razvidno", pri čemer ni omenil, da se je vrhovno sodišče po elektronski pošti, kjer ni omejitve znakov, enako odzvalo na vprašanja našega spletnega portala.

Seje sodnega sveta zaprte za javnost

Na naše vprašanje, kako s tega vidika komentirajo Florjančičev odziv, so nam iz sodnega sveta pojasnili, da se bodo po seznanitvi na seji člani sodnega sveta odločili, ali bodo v zvezi s tem sprejeli morebitno stališče. Seje sodnega sveta skladno s poslovnikom praviloma zaprte za javnost, kar izključuje tudi morebitno navzočnost novinarjev na seji.

Še ena velika afera v slovenskem sodstvu?

Sodni svet pa se medtem do zdaj še ni opredelil do pravosodnega izpita višje sodnice Jasminke Jaše Trklje, ki ga je opravila leta 1987 v Sarajevu, in sodbe slovenskega vrhovnega sodišča iz leta 2020, po kateri je s pravniškim državnim izpitom izenačen le pravosodni izpit, opravljen v skladu s predpisom, ki je veljal v Republiki Sloveniji, ne pa v skladu s predpisom druge republike nekdanje SFRJ. "Gre za očitke, ki so pomembni, ne kot konkreten primer, ampak ker zaradi zanimanja javnosti vplivajo na zaupanje v pravosodje. Zato je treba zadevo razjasniti," pa pravijo na ministrstvu za pravosodje.