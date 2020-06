Vojaški sindikat: Javno obsojanje vojaka ni niti odgovorno niti zrelo

"Vojaka in vse pripadnike Slovenske vojske se javno obsoja neusposobljenosti, nestrokovnosti in prekoračitev pooblastil, a to vse zgolj in le na podlagi poročanja medijev. Okoliščine dogodka se še ugotavljajo, zaključkov pristojnih še ni," so o dogajanju na slovensko-italijanski meji zapisali v Sindikatu vojakov Slovenije.

V začetku maja naj bi vojaka Slovenske vojske ob meji z Italijo ustavila 32-letnega sprehajalca. Eden od vojakov naj bi na sprehajalca meril z avtomatsko puško, je 23. maja poročal Primorski dnevnik. Ko sta se prepričala, da ne gre za nezakonitega migranta, sta ga izpustila, so še poročali mediji. Slovenska vojska je navedbe zanikala, saj je ugotovila, da 8. maja njihovih pripadnikov na tem območju ni bilo. A dogodek naj bi se zgodil dan prej, 7. maja, vanj pa naj bi bila res vpletena slovenska vojaka, je poročal POP TV.

"Vse več indicev, da se je primer resnično zgodil"

Tiskovni predstavnik vojske polkovnik Marjan Sirk je pozneje dejal, da je vse več indicev, da se je primer resnično zgodil. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš je napovedal preiskavo in dejal, da v Slovenski vojski ne dopušča zlorab in prekoračitve pooblastil. Preiskavo je prevzela obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo.

"Nobena preiskava še ni zaključena"

V Sindikatu vojakov Slovenije so danes zapisali, da "nobena preiskava dogodkov na primorski meji 7. maja (prvotno 8. maja) še ni zaključena in dejstva v zvezi s srečanjem vojaka s Tržačanom še niso znana".

"Na podlagi medijskih poročanj sta si laična in strokovna javnost že ustvarili sliko o nedopustnem ravnanju vojaka, ob tem pa se že obsoja celotno Slovensko vojsko in njene pripadnike. Obrambni minister Matej Tonin je prvi minister v 25 letih, ki se je takoj in z vso resnostjo lotil reševanja največjega kadrovskega problema v Slovenski vojski, statusa vojaka po 45. letu. Po izjavah v medijih, naj bi minister zaradi domnevnega incidenta izgubil kredibilnost in zato se pod vprašaj postavlja podpora nujnim spremembam Zakona o obrambi za ureditev statusa vojakov po 45. letu," so dodali.

"Javne vrednostne sodbe niso odgovorne in zrele"

V Sindikatu vojakov Slovenije menijo, da javne vrednostne sodbe vojaka in celotne Slovenske vojske na podlagi medijskih poročanj niso odgovorne in zrele. "Enako velja za medijska poročanja o dogodku, še bolj pa je neprimerno ukrepanje in ravnanje na podlagi neverodostojnih in nepreverjenih podatkov," so še zapisali. "Vojaka in vse pripadnike Slovenske vojske se javno obsoja neusposobljenosti, nestrokovnosti in prekoračitev pooblastil, a to vse zgolj in le na podlagi poročanja medijev. Okoliščine dogodka se še ugotavljajo, zaključkov pristojnih še ni. Prepričani smo, da bo načelnik Generalštaba brigadir Robert Glavaš storil vse, da se ugotovi dejansko ravnanje vojaka ob srečanju s Tržačanom in temu primerno vojaka pohvalil ali sankcioniral," še pišejo v vojaškem sindikatu.

"Tržačan kršil ukrep"

Kot so še dodali, je nedvomno jasno, da je Tržačan kršil takrat veljaven ukrep prepovedi prehajanja državne meje, "zaradi česar po našem vedenju še nihče zoper njega ni pričel z nobenim postopkom".

"Na podlagi njegove samoprijave o nezakonitem prehodu meje in kršenja naših in italijanskih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, bi pričakovali, da so postopki proti njemu že zaključeni," so še dodali. Kot so še zapisali, se vojaku očita tudi, da o dogodku ni poročal. "A v sindikatu lahko odgovorno zatrdimo, da po pisanju medijev do dogodka, o katerem bi vojak moral poročati, sploh ni prišlo, saj vojak ni bil udeležen pri obravnavi ilegalnega migranta. O srečanjih z gobarji ali naključnimi sprehajalci pa vojaki ne poročajo. Ko je vojak ugotovil, da gre za sprehajalca, ni imel nikakršnega razloga, da o srečanju komurkoli poroča. Vedel ni niti tega, da je prišel iz Italije in da gre za kršitelja prepovedi prehajanja meje med Italijo in Slovenijo," še pišejo.

Sindikalisti: Podprite Mateja Tonina pri reševanju statusa vojakov po 45. letu

Na koncu so še pozvali odgovorne, "da podprejo prizadevanja ministra Mateja Tonina pri reševanju statusa vojakov po 45. letu in da pri tem za status vojakov najpomembnejšem vprašanju, odločajo odgovorno in zrelo brez vplivov aktualnih tekočih dogajanj".

"Vojaki so na meji že zadnjih 5 let, delajo odlično pod vsemi ministri, v zadnjih treh mesecih pa se nič ni spremenilo. O reševanju statusa vojakov po 45 letu je govora od leta 1995, ko so za pripadnike Slovenske vojske bile uvedene pogodbe za določen čas in prepoved opravljanja vojaškega poklica vojakom po 45. letu. Rešitev so obljubljale vse vlade z obrambnimi ministri do sedaj, skrajni čas pa je, da se to vprašanje dokončno uredi, saj je vojakov v Slovenski vojski vedno manj," so še sklenili.

