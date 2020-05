Incident ob meji: puško naj bi nameril v sprehajalca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tržaški dnevnik v slovenščini se sklicuje na izjave priče, 32-letnega državljana Italije in Slovenije z začasnim bivališčem v Sloveniji. Ta se je pred dnevi z dekletom sprehajal po gozdu na območju nad dolino Glinščice. Ko se je nekoliko oddaljil od dekleta, sta do njega prišla moška v vojaški opremi; eden je zahteval, naj se nemudoma ustavi, piše STA.

Sprehajalcu je ukazal, naj poklekne

"Prestrašil sem se. Nisem vedel, kaj se dogaja. Mislil sem, da je neki 'norec', ki se igra vojaka. Ukazal mi je, naj pokleknem. Avtomatsko puško mi je meril naravnost v glavo," je za Primorski dnevnik povedal 32-letnik, ki je ostal neimenovan. Ko sta moška ugotovila, da govori slovensko, sta se mu opravičila in ga izpustila.

Foto: Bojan Puhek

"Bil je vojak Slovenske vojske. Ni bil član kake varde. Utemeljil mi je, da s kolegom iščeta morebitne migrante, ki na tem območju dnevno prečkajo mejo in so na poti proti Italiji," je še povedal za časnik. Italijanska poslanka iz vrst demokratov (PD) Debora Serracchiani je sporočila, da je "v zvezi z novicami o skrb vzbujajočih dogodkih na meji med Italijo in Slovenijo" na kratko že obvestila zunanje ministrstvo, ministra Luigija Di Maia pa bo pozvala, naj od slovenske vlade zahteva pojasnilo o vseh vidikih tega dogodka.

Kot je poslanka dodala, je "nesprejemljivo, če držijo navedbe, da se v bližini naše meje gibljejo oboroženi pripadniki paravojaških struktur".

Tonin: Vojska še preverja domnevni incident ob meji z Italijo

Obrambni minister Matej Tonin je danes dejal, da Slovenska vojska še preverja domnevni incident ob meji z Italijo. Kot je Tonin pojasnil ob robu seje DZ, vojska, ki pomaga pri nadzoru zahodne meje, čaka pojasnila policije.

Policija vodi delovodnik, kateri vojak je bil razvrščen na katero patruljo, je dejal Tonin. Slovenska vojska pomaga tudi pri nadzoru zahodne meje, ne le južne, je pojasnil minister. Pri patruljiranju imajo vojaki za samoobrambo tudi osebno oborožitev. Vojska je s policijo na podlagi 37. člena zakona o obrambi podpisala dogovor, je še povedal.

Obrambni minister Matej Tonin Foto: STA

Na podlagi tega, tako Tonin pojasnjuje tolmačenje policije, lahko policija usmerja vojsko pri patruljiranju. "Na neko patruljo lahko policija pošlje tudi vojsko brez spremstva policista. Seveda, če v tem primeru vojak odkrije kakšno nepravilnost, tako kot vsak drug državljan, mora o tem nemudoma obvestiti policijo, ta pa ukrepa in pelje postopek," je razložil minister.

Povedal je še, da imajo trenutno na pristojni policijski postaji sestanek z italijansko stranjo. Dodal je, da bo vojska, ko bo pridobila informacije o domnevnem incidentu, o tem tudi ustrezno obvestila javnost. Minister je poudaril, da je v interesu vseh, da se dogodek razčisti. Bi pa Tonin pustil kanček možnosti, da gre za lažno novico, piše STA.

V opoziciji ravnanje vojaka označili za nesprejemljivo

Poslanec SD Matjaž Nemec je takšno ravnanje pripadnikov Slovenske vojske, če je šlo dejansko za njih, označil za nesprejemljivo. Nemec je ministra Tonina, notranjega ministra Aleša Hojsa in zunanjega ministra Anžeta Logarja v pismu pozval, naj javnosti natančno pojasnijo okoliščine dogodka, pravno podlago samostojnega delovanja vojske ob meji, vključenost policije v izvajanje nadzora ter spoštovanje navodil za ravnanje v tovrstnih situacijah.

Nemec se sprašuje, ali je res šlo za pripadnika Slovenske vojske, ter če to drži, zakaj je vojska delovala pri nadzoru državne meje z Italijo in zakaj pri tem ni bila vključena v mešane patrulje pod vodstvom policije. Če pristojni na ta vprašanja ne bodo ustrezno odgovorili, "takšen mednarodni incident z nepooblaščeno in nezakonito uporabo vojske zahteva najmanj odstop pristojnega ministra", je menil Nemec.

Poslanec SD Matjaž Nemec Foto: STA

Opozicijski poslanec je ministre pozval, da naredijo vse potrebno za sanacijo tega meddržavnega incidenta, da se pristojni v Slovenski vojski opravičijo prizadetima sprehajalcema in da se čim prej normalizira življenje ob meji. Poslanec Levice Luka Mesec je v izjavi za medije dejal, da dogodek na slovensko-italijanski meji kaže na sliko države, v katero bi nas rada potisnila vlada pod vodstvom Janeza Janše, ki pa si je državljani ne želimo.

Poudaril je, da se je v zadnjih dveh mesecih samo potrdilo, da za aktiviranje 37.a člena zakona o obrambi ni nobenega razloga. Nezakonitih prehodov meje je bilo po njegovih besedah bistveno manj kot pred letom dni, policija pa je imela med epidemijo precej manj dela kot v običajnih razmerah. "Edini razlog, da bi aktivirali 37.a člen, je, da vlada poskuša državljane zastraševati in slikati neke fantazmatske nasprotnike, ki jih ni," je dejal Mesec, kot navaja STA.