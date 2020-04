Nezadostno: Slovenska vojska še vedno ni pripravljena na delovanje v vojni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Delovanje naše vojske v mednarodnih operacijah je odlično. Slovenska vojska je tudi na ta način dejavnik mednarodnega miru in ugleda Slovenije v svetu," je poudaril predsednik in dodal, da je tudi sodelovanje z organi zaščite in reševanja vzorno.

A kot je poudaril, vojska od lani, ko je za pripravljenost za delovanje v vojni dobila nezadostno oceno, ni napredovala. Razloge za to vidi predvsem v premajhni kadrovski popolnjenosti vojske, zastareli opremi in slabem stanju zalog.

Fotogalerija: Kako sta minister za obrambo Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2019.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Najslabše je bilo med letoma 2013 in 2016

Slovenska vojska je bila med letoma 2013 in 2016 na najnižji ravni možnosti delovanja. Ključni razlog je predvsem pomanjkanje denarja in posledično pomanjkanje kadrov ter opreme. Pripravljenost SV za delovanje v vojni je bila nato leta 2017 nezadostna, za delovanje v miru pa dobra, kar je bilo odtenek boljše kot pred tem.

Za leto 2018 je generalštab SV ocenil stopnjo zmožnosti vojske za delovanje v miru s povprečno oceno zadostno, za delovanje v vojni pa nezadostno.