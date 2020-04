V nedeljo trgovine spet odprte. Brez omejitev za starejše.

Nove korake v strategiji za postopno sproščanje varovalnih ukrepov je včeraj sprejela vlada. O danes naprej so zopet dovoljene storitve nepremičninskega posredovanja, dimnikarske storitve, odprte so lahko knjižnice, muzeji in galerije. V nedeljo 3. maja bodo izjemoma odprte tudi živilske trgovine. Omilitev ukrepov se lahko nadejajo tudi najranljivejše skupine.

Kljub temu, da bi lahko galerije, muzeji in knjižnice svoja vrata odprli že danes, pa ti ostajajo zaprti. Kot so poudarili v Skupnosti muzejev Slovenije kot tudi v Združenju slovenskih knjižnic odprtje ni izvedljivo čez noč, saj so za to potrebne priprave. Da takojšnje odprtje omenjenih storitev ni nujno, je izpostavil tudi uradni vladni govorec Jelko Kacin.

V nedeljo se boste lahko odpravili po nakupih

"Če je za ponovni zagon potreben kakšen dan več, je to seveda ne le razumljivo, temveč tudi pomembno," je pojasnil Kacin in poudaril, da morajo vse priprave potekati po pravilih, ki jih vzpostavlja Inštitut za javno zdravje (NIJZ).

V nedeljo, 3. maja bodo izjemoma odprte tudi živilske prodajalne. "Da se izognemo nakupovalni gneči pred in po koncu prvomajskih praznikov, bodo lahko prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, odprte tudi v nedeljo," je danes oznanil Kacin.

Starejšim ob vstopu v trgovin ne bo potrebno pokazati osebni dokument. Foto: Getty Images

Obratovalni čas trgovin bo med 8. in 13. uro. Sprostitve ukrepov bo deležne tudi ranljivejše skupine v katero se uvrščajo starejši, invalidi in upokojenci. "Za te je zdaj nakupovalni čas rezerviran med 8. in 10. uro zjutraj, a če ne gre drugače, bodo svoje nakupe lahko opravili tudi kasneje," je dejal Kacin. Ob tem gre omeniti, da bo odločba o izkazovanju starosti odpravljena.

Kot je še izpostavil Kacin, se vlada zavzema za sprostitev ukrepov takoj, ko jim to dovoli zdravstvena stroka. Govorec se je dotaknil tudi razmer v Evropi in primerjave s Slovenijo. "Evropske države pri sproščanju ukrepov sledijo epidemiološkim napovedim vse s ciljem postopnega zagona evropskega gospodarstva in normalizacije javnega življenja," je dejal. Kot je še dodal, so lahko nekatere države pri sproščanju ukrepov ambiciozne, drugim zdravstvena slika tega ne omogoča. Kacin ocenjuje, da je primerjava praks s tujino koristna tudi, saj se tako lažje zavedamo, kako uspešni smo doma.