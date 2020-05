Srbski predsednik zaradi migrantov v Šid poslal vojsko

V treh sprejemnih centrih za migrante in begunce na območju občine Šid je trenutno okoli 1500 migrantov. Po dobrih dveh mesecih, ko so bili med izrednimi razmerami zaradi epidemije novega koronavirusa sprejemni centri in begunska taborišča po vsej državi popolnoma zaprti, begunci in migranti pa jih niso smeli zapuščati, bodo sedaj znova dobili svobodo gibanja.

Vučić je danes potrdil, da bo vojaška policija skrbela za varnost na območju treh tamkajšnjih sprejemnih centrov - Adaševci, Principovac in Šid, kjer bo "prevzela popoln nadzor in zagotavljala varnost prebivalcev", piše STA.

Za televizijo TV Prva je dejal, da je odločitev sprejel na podlagi ocene varnostnih razmer in na prošnjo prebivalcev občine.

Ne gre za hujša kazniva dejanja

Po odprtju sprejemnih centrov in begunskih taborišč, ki so bila med izrednimi razmerami povsem zaprta, namreč prihaja do manjših kraj in upadov na posestva, zaradi česar se prebivalci ne počutijo varno. Zatrdil pa je, da v Šidu ni drame in da ne gre za kaka hujša kazniva dejanja migrantov.

Pomoč notranjemu ministrstvu pri varovanju azilnih centrov

Iz obrambnega ministrstva so sporočili, da je napotitev dela vojske odredil, da bi pomagali notranjemu ministrstvu pri varovanju azilnih centrov in sprejemnih centrov za migrante, poroča regionalna televizija N1 na svoji spletni strani. Vojska bo pomagala pri varovanju azilnih centrov in sprejemnih centrov za migrante. Foto: Reuters

Namestnik predsednika občine Šid Zoran Semenović je za Tanjug dejal, da se samo vračajo na stanje, ko je pred uvedbo izrednih razmer 14. marca varnost v sprejemnih centrih zagotavljala vojska. Poudaril je še, da jih migranti niso nikoli motili, da pa so njihovi nenadzorovani izhodi iz centrov nekoliko ogrozili svobodo gibanja meščanov in prometno varnost.

Število nezakonitih migrantov v Srbiji trenutno ocenjuje na okoli 9000, med njimi pa ni bilo potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Občina Šid je sicer ena tistih točk v Srbiji, kjer skušajo begunci in migranti pogosto nezakonito prečkati hrvaško mejo, še dodaja STA.