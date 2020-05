Guardian: Hrvaška policija riše križe na glave migrantov

Hrvaška policija naj bi z barvnim sprejem risala križe na glave migrantov, ki poskušajo prestopiti mejo med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, poroča britanski časnik Guardian. Kot so izpostavili, so Združeni narodi zahtevali od hrvaške vlade preiskavo o domnevnih zlorabah migrantov.

Guardian je na svoji spletni strani objavil tudi več fotografij, na katerih je videti ljudi, ki imajo na glavi z oranžnim sprejem narisane križe. Kot so dodali, so fotografije dobili od humanitarnih organizacij kot dokaz o najnovejših ponižanjih migrantov na balkanski poti s strani hrvaške policije, piše STA.

"Očitno je, da je eden ciljev takšnega obnašanja ponižati begunce in migrante, ki skušajo prečkati mejo," je za časnik izjavil Jack Sapoch iz nevladne organizacije No Name Kitchen (NNK), ki deluje v Veliki Kladuši v BiH blizu meje s Hrvaško. Sapoch je tudi član nevladne skupine proti nasilju ob meji (Border Violence Monitoring Network), še piše časnik.

Sapoch ocenjuje, da hrvaški policisti uporabljajo sprej, da bi označili tiste, ki skušajo znova prečkati mejo. Druga možnost je po njegovem, da želijo migrante, med katerimi prevladujejo muslimani, psihološko prizadeti s križem kot verskim simbolom. Slednje je posebej zaskrbljujoče, poudarja.

"Nasilno zavračanje je protizakonito, širitev covida-19 pa ni opravičilo za še bolj nasilen odnos do teh ljudi. To je nesprejemljivo," je dejal Sapoch, piše STA.

Guardian poroča, da poskušajo skupine migrantov vsako noč iz BiH vstopiti na Hrvaško, tam pa jih pričakajo enote hrvaške policije, opremljene s pištolami, palicami in očali za nočno opazovanje. Migranti prehod čez mejo imenujejo igra, čeprav gre za zelo nevaren podvig, dodaja časnik.

Na račun hrvaške policije, ki ne dovoli nezakonitih vstopov v državo, že dlje časa letijo obtožbe, da migrantom pri zavračanju na meji odvzema denar in mobilne telefone, nekaterim tudi čevlje. Sistematično nasilje nad migranti, ki vključuje tudi pretepanje ljudi, so dokumentirali humanitarni delavci in uslužbenci Združenih narodov, še piše časnik.

Agencija ZN za begunce (UNHCR) je zelo zaskrbljena zaradi prijavljenega nasilja in ravnanja hrvaške policije z migranti in begunci. V poročilih izpostavljajo težave pri obravnavanju prošenj za azil, prekomerno uporabo sile, identifikacijo ranljivih posameznikov in obravnavo otrok brez spremstva, je povedal regionalni uradnik za odnose z javnostmi UNHCR za osrednjo Evropo Zoran Stevanović.

Med septembrom lani in januarjem letos so hrvaškim oblastem prijavili več kot sto primerov nezakonitega zavračanja ljudi iz Hrvaške v BiH in Srbijo. Od hrvaške vlade so zahtevali neodvisno preiskavo o domnevnih kršitvah pravic in zlorabah, da bi ugotovili, kaj se dejansko dogaja ob meji.

Hrvaška policija je v preteklosti že večkrat neutemeljene zavrnila vse navedbe medijev in humanitarnih organizacij o domnevnem policijskem nasilju nad migranti na svoji meji, še piše STA.