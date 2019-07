Hrvaška varuhinja človekovih pravic objavila pričevanje policista o nasilju nad migranti

Anonimni pripadnik hrvaške obmejne policije je urad varuhinje obvestil, da poveljniki teh enot od policistov zahtevajo, da vse begunce in migrante vrnejo v Bosno in Hercegovino "brez papirjev in postopkov" ter da jim "odvzamejo denar, mobilne telefone pa razbijejo in vržejo v reko ali pa zadržijo zase", so objavili na spletni strani varuhinje.

Posebej kruti policisti naj bi migrante tepli

Na ta način naj bi vsak dan vrnili med 20 in 50 oseb, med katerimi so tudi ženske in otroci. Posebej kruti naj bi bili policisti, ki so prihajali na pomoč iz drugih policijskih postaj. Migrante naj bi brez nadzora tepli in jim odvzemali stvari ob "blagoslovu" policijskih šefov, so še zapisali.

Anonimni policist je v imenu več svojih kolegov izpostavil, da se sramujejo nehumanih postopkov, ter prosil varuhinjo človekovih pravic, naj prepreči nasilno obnašanje policistov. Povedal je, da je stanje še slabše, zaradi strahu za eksistenco svoje družine pa nalog ne more zavrniti.

Lori Vidović je dodala, da vsebina pisma policista potrjuje podobne pritožbe proti hrvaškim policistom, ki jih je prejela že prej. Za objavo pritožbe policista se je odločila potem, ko več kot tri mesece ni dobila nobenega odgovora hrvaških pristojnih institucij, od katerih je pričakovala tudi ustrezne poteze.

Zahtevala je neodvisno preiskavo

Poudarja, da hrvaško notranje ministrstvo brez izjeme navaja, da so vse pritožbe neresnične, ne izvaja pa vseh ukrepov, da bi končalo preiskavo in zagotovilo dokaze o spornih dogodkih. Zato je od hrvaškega državnega tožilstva zahtevala neodvisno preiskavo.

O domnevno nasilnem ravnanju hrvaških policistov do migrantov, ki mejo prečkajo nezakonito, so na podlagi pričevanja migrantov v zadnjih dveh letih poročale različne mednarodne in hrvaške humanitarne organizacije ter nekateri vodilni mediji, ki so objavili reportaže z meje med Hrvaško in BiH.

Tudi mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je v ponedeljkovem odprtem pismu hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović zahtevala, da Hrvaška nemudoma ustavi vračanje migrantov in prosilcev za azil v BiH po skrajšanem postopku ter v nekaterih primerih, kot so dodali, tudi z uporabo sile.

Grabar-Kitarovićeva je med uradnim obiskom v Švici prejšnji teden za švicarsko radiotelevizijo SRF dejala, da je pri nadzoru meje treba uporabiti tudi "malo sile". Potem ko so njeno priznanje o nasilju hrvaških policistov povzeli tudi drugi evropski mediji, je v torek omilila svojo izjavo in zatrdila, da hrvaška policija silo uporablja samo pri nujni zaščiti policistov med nadzorovanjem meje.