HRW zahteva od Hrvaške zaustavitev nasilja nad migranti

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je v današnjem odprtem pismu hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović zahtevala, da Hrvaška nemudoma zaustavi vračanje migrantov in prosilcev za azil v Bosno in Hercegovino po skrajšanem postopku ter v nekaterih primerih, kot so dodali, tudi z uporabo sile.

"Zagreb mora prenehati nezakonito preprečevanje vstopa migrantov in nasilje nad migranti na svojih mejah," je navedla višja raziskovalka za Balkan in vzhodne države Evropske unije pri HRW Lydia Gall v današnjem pismu.

Zahtevajo preiskavo o nasilnem pregonu migrantov

Kot je dodala, je hrvaška obmejna policija "slabo ravnala s stotinami, morda tisočimi migrantov in prosilcev za azil, ki si zaslužijo pomoč in pravico", so zapisali na spletni strani HRW. Organizacija dodaja, da je Grabar-Kitarovićeva prejšnji teden v izjavi za švicarsko javno televizijo (SRF) potrdila, da hrvaški policisti nasilno zavračajo migrante, ki poskušajo vstopiti na Hrvaško mimo mejnih prehodov.

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je med uradnim obiskom v Švici v torek zvečer za švicarsko radiotelevizijo SRF dejala, da je pri nadzoru meje treba uporabiti tudi "malo sile". Med drugim je bila začudena, ko jo je novinar vprašal o domnevnem nezakonitem nasilnem preprečevanju vstopa migrantov na Hrvaško. Foto: Reuters

Gallova je v imenu HRW od hrvaške predsednice zahtevala, naj odredi preiskavo o nasilnem pregonu migrantov ter naj Hrvaška preneha tovrstno ravnanje. Poudarila je, da Hrvaška z uporabo sile pri vrnitvi migrantov v skrajšanem postopku iz države članice EU v državo, ki ni članica, ne da bi obravnavala možnost zaščite, krši več zakonov EU kot tudi konvencijo Združenih narodov o beguncih.

Spomnili so, da so že decembra lani v svojem sporočilu opozorili, da hrvaška policija v BiH vrača migrante in prosilce za azil, v nekaterih primerih tudi nasilno in s kršitvami pravic do vložitve prošnje za azil. Navedli so tudi pričevanja migrantov, ki naj bi jih hrvaški policisti pretepli, jim uničili mobilne telefone in odvzeli denar.

Kljub priznanju predsednice, notranje ministrstvo zavrača domneve o nasilju

Hrvaško notranje ministrstvo je zavrnilo vse navedbe o domnevnem nasilju nad migranti, ki jih je v zadnjih treh letih izražalo več mednarodnih in hrvaških humanitarnih organizacij.

Povedali so, da dosedanji notranji nadzor ni ugotovil nobene kršitve policijskih pooblastil ter da so številni migranti lažno pričali, ker jim niti po večkratnih poskusih ni uspelo, da bi čez Hrvaško prišli v katero drugo državo EU.

Foto: Reuters

HRW danes še navaja, da tudi Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), ki opravlja zračni nadzor meje med Hrvaško in BiH, ni ugotovila kršitev človekovih pravic ali množičnega vračanja migrantov.

Trditve hrvaške predsednice tako pod vprašaj postavljajo delovanje Frontexove misije v skladu z evropsko zakonodajo in temeljnimi pravicami.