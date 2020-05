Reševanje migrantov v Bosni: med begom pred policijo padli v jamo

Gorski reševalci so v noči na danes v Bosni in Hercegovini iz jame v podnožju planine Plješivica rešili 11 migrantov, ki so vanjo padli med begom pred obmejno policijo v poskusu nedovoljenega prehoda meje s Hrvaško.

Migranti so ponoči mejo s Hrvaško skušali prečkati zahodno od Bihaća, ko jih je opazila obmejna policija. Začeli so bežati in pri tem padli v 12 metrov globoko jamo. Policisti so na pomoč poklicali gorske reševalce, ki so jih zaradi zahtevnega terena iz jame potegnili s pomočjo vrvi, piše STA.

Na zdravljenju v Bihaću

Vse migrante, ki so utrpeli površinske poškodbe ob padcu v jamo, so prepeljali v bolnišnico v Bihaću. Svetovalec direktorja obmejne policije BiH Svevlad Hoffman je ob tem za Hino dejal, da to kaže na dejstvo, da je slabitev pandemije novega koronavirusa spodbudila migrante, da znova poskušajo prečkati meje. Ponoči so tako na drugem delu meje preprečili vstop na Hrvaško skupini 87 migrantov, danes še osmim.

Pojasnil je, da se razmere dodatno zapletajo zaradi nedavnega odprtja novega sprejemnega centra za migrante blizu hrvaške meje, kakih 20 kilometrov od Bihaća, na kar so opozorili tudi v Zagrebu.

Po ocenah policije je v BiH trenutno okoli 9000 migrantov, od katerih sta kar dve tretjini v Unsko-sanskem kantonu, ki meji na Hrvaško. Med vrhuncem pandemije novega koronavirusa sicer skoraj niso beležili nezakonitih prehodov meje, sedaj pa menijo, da bi lahko prišlo do njihovega porasta, še poroča STA.