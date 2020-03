Grški policisti nad migrante s solzivcem in dimnimi bombami #video

Na grško-turški meji so se danes znova spopadli migranti in grški policisti. Grški policisti so uporabili solzivec, migranti pa so nanje metali kamenje.

Po krajšem spopadu se je v bližini mejnega prehoda Pazarkule na grški strani meje zbralo več sto migrantov, ki so vzklikali "svoboda", "mir" in "odprite vrata". Nekateri so nad bodečo mejno žico držali transparente z napisom "Želimo živeti v miru", piše STA.

Izstrelili solzivec in dimne bombe

Grške oblasti so turške obtožile, da so na grško stran meje izstrelile solzivec in dimne bombe. "Zjutraj so se zgodili usklajeni napadi," je dejal predstavnik grške policije. Po navedbah Aten turške oblasti beguncem in migrantom razdeljujejo tudi orodje za rezanje žičnate ograje, ki jim preprečuje prehod na grško stran meje.

Foto: Reuters

Potem ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan migrantom odprl mejo proti Evropi, se jih je več tisoč odpravilo proti Grčiji, kar je v Evropi sprožilo bojazen, da se bo ponovila begunska kriza iz leta 2015. V EU se vrstijo očitki Erdoganu, da migrante izkorišča za izsiljevanje.

Spopadi so izbruhnili dan po dogovoru o premirju na severozahodu Sirije, ki sta ga dosegli Turčija in Rusija. Posledica večmesečne ofenzive v pokrajini Idlib, še zadnji uporniški trdnjavi v Siriji, je nov ogromen val beguncev, ki se je usmeril proti severu. Turčija, ki že gosti približno štiri milijone beguncev, poudarja, da premirje ni spremenilo potrebe po večji pomoči pri reševanju humanitarne krize, ki jo je sprožila vojna v Siriji, še navaja STA.