Kako so na novo migrantsko krizo pripravljeni na vzhodu Slovenije? #video

Zaradi pritiska prebežnikov na turško-grško mejo je svojo prisotnost na meji z Grčijo okrepila tudi Severna Makedonija. A tam je šele začetek balkanske migrantske poti, ki poteka tudi skozi Slovenijo. Pred leti sta bila pri nas namestitvena centra tudi v Lendavi in Gornji Radgoni. Tam so pod določenimi pogoji beguncem pripravljeni pomagati tudi tokrat, a od države pričakujejo večjo pomoč.

Begunsko krizo so pred leti občutili tudi v Gornji Radgoni, kjer je bil eden od namestitvenih centrov za prebežnike, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Na pomoč bi, po besedah župana Stanka Rojka, lahko priskočili tudi tokrat: "Upamo, da do česa takšnega ne pride, da je naša država vendarle veliko bolje pripravljena, kot je bila pred leti, in da bo proces obvladovanja migrantov drugačen, kot je bil takrat."

"Tudi mi moramo čuvati svojo mejo"

Avstrija in Madžarska sta že napovedali, da bosta zaprli svoje meje. "Enako moramo tudi mi čuvati svojo mejo. Lahko je zdaj nekje modrovati. Tudi mi smo človekoljubi, ampak zdaj lahko pride v Razkrižje tisoč beguncev ali pa še več," opozarja župan Razkrižja Stanko Ivanušič.

Begunci pred namestitvenim centrom v Gornji Radgoni leta 2015. Foto: STA

Prehodi meje so bili pri njih v preteklih letih pogosti, v primeru novega vala prebežnikov pa so dodatno pripravljeni. "Videonadzor je vzpostavljen na vseh kritičnih točkah, do tam je napeljana vsa infrastruktura, tako da bo ta počasi začel delovati," dodaja Ivanušič.

Previdnostne ukrepe narekuje tudi novi koronavirus

Tudi v Lendavi so pred leti imeli namestitveni center, ki bi ga, če bi bilo to seveda potrebno, spet lahko vzpostavili. Pravijo pa, da bi bilo nekatere stvari treba rešiti že prej. "Azilno politiko je potrebno urediti na evropskem nivoju, tako da bi pač prišli do nas samo tisti, ki bi bili na nek način res upravičeni do azila. Tista upravičena skupina ne bi bila velika težava," pravi poveljnik lendavske civilne zaščite Tibor Hebar.

Ob tem je Hebar kritičen do ekonomskih migrantov, ki ne bežijo pred vojno in so tudi v preteklosti znali povzročati težave. Rojko je ob tem poudaril še en pomemben vidik: "Ta trenutek je tudi koronavirus tisti, ki dodatno narekuje previdnostne ukrepe. Torej moramo za to poskrbeti že ob vstopu v državo in preveriti, kdo prihaja k nam," še dodaja župan Gornje Radgone.