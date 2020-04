Marca policisti po črnem prečkanju meje ujeli 657 migrantov

Policija je v prvih treh mesecih letošnjega leta zaznala trend naraščanja števila nezakonitih prehodov državne meje. Spreminja se tudi struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu, opazno je predvsem povečanje števila državljanov iz Pakistana, Afganistana in Maroka. Na statistično sliko pa vpliva tudi kriza ob pandemiji novega koronavirusa, v okviru katere so sprejeti ukrepi o omejitvi gibanja.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je slovenska policija obravnavala 1.835 nezakonitih prehodov državne meje. Število se je glede na enako obdobje lani povečalo za 6,5 odstotka. V mesecu marcu se je število nedovoljenih prehodov meje s 1.075 lansko leto zmanjšalo na letošnjih 657, številka pa je verjetno nižja zaradi epidemije novega koronavirusa.

In če je policija lani največkrat obravnavala državljane Alžirije, je bilo teh od 1. januarja do 31. marca letos občutno manj. Za primerjavo – letos je bilo obravnavanih 79 alžirskih državljanov, v enakem obdobju lani pa 443.

Lani največ državljanov Alžirije, letos Pakistanci

So pa zato pristojni v prvih treh mesecih letošnjega leta najpogosteje obravnavali državljane Pakistana – ti predstavljajo skoraj tretjino vseh primerov – ter državljane Afganistana in Maroka, je razvidno iz poročila, ki ga je na uradni spletni strani objavila policija.

Od 1.835 primerov nezakonitega prestopa slovenske meje je v prvih treh mesecih letos 584 ilegalnih migrantov – med njimi največ državljanov Maroka – izrazilo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito. Gre za nekaj več kot 18-odstotni upad v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko je bilo obravnavanih 716 takšnih namer.

Kot je še pojasnjeno v poročilu, se pri zmanjšanju namere za azil kaže povezava z njihovim državljanstvom. "Državljani Pakistana namreč v veliko manjši meri izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito kot državljani Maroka in Alžirije. Po nastanitvi v azilnih kapacitetah tujci največkrat nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države," je zapisano.

Večino tujcev vrnili na Hrvaško

Slovenska obmejna policija pa je na podlagi mednarodnih sporazumov kar nekaj ilegalnih migrantov tudi vrnila tujim varnostnim organom. Izmed 1.256 vrnjenih tujcev je bilo kar 1.246 takšnih, ki so jih vrnili na mejo s sosednjo Hrvaško.

Kot pojasnjujejo pristojni v poročilu, se je letošnji januar začel z večjim številom nezakonitih prestopov kot lani. Trend je nato v februarju in marcu upadel. "V februarju in marcu je bilo ilegalnih prehodov manj kot v enakem obdobju lani. Na število so vplivali tudi razmere in ukrepi ob pandemiji novega koronavirusa," so zapisali.

Največ nezakonitih prehodov meje so, tako kot v enakem obdobju lani, obravnavali na Policijski upravi Novo mesto, sledita PU Ljubljana in PU Koper.