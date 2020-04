Pahor bo obiskal vojake v Črnomlju in na južni meji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor bo danes obiskal vojake 72. brigade Slovenske vojske (SV) v Črnomlju ter se seznanil z njihovimi nalogami in delovanjem. Obiskal bo tudi tudi skupno vojaško-policijsko patruljo na slovenski južni meji, so sporočili iz urada predsednika republike.