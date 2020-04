Podpora za podelitev izjemnih pooblastil vojski tudi pri županih #video

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je danes v Rogatcu srečal s tamkajšnjim županom in župani še petih bližnjih občin, ki so ga seznanili z razmerami na njihovem območju. Sami večjih težav z nezakonitimi prehodi čez državno mejo sicer nimajo, kljub temu pa podpirajo ministrova prizadevanja za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi.

Gostitelj srečanja, župan Rogatca Martin Mikolič, je v imenu vseh prisotnih županov povedal, da je v njihovih krajih že od nekdaj vzpostavljeno zelo dobro sodelovanje med lokalnimi skupnostmi in policijo. "Z zadovoljstvom ugotavljamo, da nekih posebnosti ni niti v tem času, ko je prisoten novi koronavirus," je povedal, piše STA.

Ne moti jih, da bi vojska dobila dodatna pooblastila

Spomnil je, da je tu dejavna tudi vojska, med drugim je pomagala pri postavljanju ograje na meji, zato jih ne moti, da bi dobila dodatna pooblastila, za katera si prizadeva minister Aleš Hojs. "Mejo je treba varovati. Ne vemo, kaj nas čaka v prihodnje, zato nas to nič ne moti. V tem kontekstu seveda, da bo vojska imela pooblastila, ki ji jih nalaga zakon," je dejal Mikolič.

Foto: STA

S tem so se župani Rogatca, Rogaške Slatine, Šmarij pri Jelšah, Podčetrtka, Kozjega in Bistrice ob Sotli pridružili pozivu županov 23 občin na južnem delu meje Slovenije s Hrvaško, ki so v sredo pozvali k aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, ki bi vojakom dal nekatera policijska pooblastila na območju ob meji.

Minister Hojs je opozoril na nevarnost povečanja nezakonitih migracij v prihodnjih tednih in mesecih. "Včeraj smo bili seznanjeni s precej velikim nezadovoljstvom italijanske policije, ki je zajela neko večjo število v okolici Trsta. Dejansko ugotavljamo, da obstaja zelo velika verjetnost, da se bo migrantski val znova bistveno povečal, zato je po naši oceni treba aktivirati dodatne sile slovenske policije. Te bomo s popuščanjem koronaepidemije, ki jo pričakujemo v naslednjih dnevih in tednih, v večji meri intenzivirali na naši južni meji, vsekakor pa še vedno podpiramo večjo aktivnost ali pa vsaj večjo prisotnost na južni meji tudi slovenske vojske," je dejal, poroča STA.

Hojs se je županom zahvalil

Poudaril je, da je na manj poseljenih območjih južneje ob meji bistveno, kakšna pooblastila ima vojska. "Tam je precej drugače, ali ima vojak pooblastilo, da osebo zadrži, jo napoti, ji nekaj ukaže, ali pa če tega nima. Lahko si predstavljate zajetje neke večje migrantske skupine sredi gozda, kjer vojak v tem trenutku nima nikakršnih pooblastil, razen tega, da pokliče policijo. Niti zadržati ali usmerjati jih ne more. V takšnih primerih je razlika med 37. in 37.a členom zelo velika," je ponazoril.

V zadnjih 24 urah so po besedah vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Antona Travnerja na celotni slovenski južni meji zabeležili nekaj več kot 60 nezakonitih prehodov meje. "Imamo težave z nedovoljenim prehajanjem državne meje na območjih Kočevja in Ljubljane, delno tudi Ilirske Bistrice. Težava je v tem, da z moštvom, ki ga imamo, ne moremo zaznati vseh prehodov. Zato se dogaja, da migranti uspejo priti sami do azilnega doma v Ljubljani in tam zaprosijo za azil," je povedal.

Foto: STA

Hojs se je danes zahvalil vsem slovenskim županom, saj so ti po njegovih ocenah bistveno prispevali k javnemu spoštovanju omejitev, ki so bile sprejete zaradi novega koronavirusa. Na vprašanje, ali bodo prebivalci med prihajajočimi prvomajskimi prazniki lahko prehajali občinske meje, je odgovoril, da se bodo o tem danes podrobno pogovorili z zdravniško in epidemiološko stroko.

Po ministrovih besedah so tudi župani na današnjem srečanju opozorili pred prehitrim sproščanjem omejitev. "Stališče je bilo, da je pametno kakršnakoli intenzivnejša sproščanja začeti po prvomajskih praznikih. Sicer bi to lahko generiralo v to, da bodo ljudje povsem razumljivo v dneh, ko so prazniki, imeli številna druženja, kar bi lahko zelo povečalo možnost drugega vala epidemije. Zato mislim, da bomo šli v smeri sproščanja po 1. maju," je dejal, še navaja STA.