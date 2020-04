Židan: Zaupam vojski in policiji, ne pa vladi

Predsednik SD Dejan Židan se je danes oglasil v sporočilu za javnost, v katerim je sporočil, da zaupa Slovenski vojski in policiji, ne zaupa pa trenutni vladi. Izrekel je podporo ljudem in občinam ob južni meji, ki zahtevajo varno življenje. Obsodil pa je poskuse manipulacij glede tega, saj je po njegovem mnenju za njimi želja po utrjevanju skrajno desne politične opcij.

Dan po napadu nekdanjega premierja Marjana Šarca, se je v pismu za javnost oglasil še prvi mož SD Dejan Židan. "Ljudje, ki živijo ob naši južni meji in občine ob meji imajo vso mojo podporo, ko zahtevajo varno življenje in boljše pogoje v lokalni skupnosti za bivanje, šolanje in delo. Obsojam pa vse poskuse manipulacij, ki so jih deležni. Namen teh manipulacij ni izboljšanje življenja ljudi, temveč želja po utrjevanju skrajno desne politične opcije," je zapisal Židan.

Po njegovih navedbah se je število ilegalnih prehodov meje v marcu močno zmanjšalo, a pristojni o tem podatku ne govorijo, "saj ni primeren za njihove načrte" Po podatkih policije je bilo v marcu za skoraj polovico manj nezakonitih prehodov slovenske meje, v primerjavi s številkami iz leta 2017 pa se je številka krepko povečala. Več o tem tukaj.

Omejitve bi lahko uvdeli le za območje, kjer je preveč obiska

"Raje umikajo policijo z meje zaradi kontrole, to že lahko zapišem, nerazumnega ukrepa zapiranja ljudi v lastne občine," je dodal. Meni, da bi lahko uvedli omejitve le za območja, kjer je bilo preveč obiska.

Foto: STA Prav tako po njegovi oceni ni nobenega pametnega razloga, "da je, tako vsaj občasno povedo, na meji samo okoli 150 vojakov, ki pomagajo slovenski policiji". "Pa še bi lahko našteval. Res je vedno bolj prisoten občutek, da se policijo umika z meje, da bi se ustvarile krizne razmere," je kritičen. Poudaril je, da bi morala vladajoča politika takoj narediti nekaj potez.

"Vrniti na mejo tiste policiste, ki kontrolirajo premikanje med občinami. Bistveno povečati nagrado rezervnim policistom. Sedanja, to je manj kot štiri evre na uro, ne motivira dodatnega dela in je enostavno nedostojna za resno ter odgovorno delo, ki ga opravljajo. Na podlagi tega preprostega ukrepa bi več kot 500 ljudi z veseljem sodelovalo pri varovanju južne meje," je navedel.

"Pot je znana in enostavna"

Prav tako bi morala po Židanovem mnenju vlada bistveno povečati število vojakov, ki na meji pomagajo policiji: "Za to je potrebna le odločitev odgovornih na vladi. (...) Pri tem je pomembno, da pridejo pomagat profesionalci. Ideje, da se na hitro usposobi dodatne ljudi, zelo spominjajo na neposrečeno izjavo takrat še kandidata za obrambnega ministra, da bi na meji uporabil pripadnike vard in podobnih nesprejemljivih druščin."

V začetku aprila je poteka vroča razprava na odboru za obrambo o aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, ki bi vojski podelili izjemna pooblastila. Za sprejet sklep bi potrebovali dvotretjinskaovečina navzočih poslancev, vendar je od 19 navzočih poslancev predlog podprlo 11 poslancev.

Židan se je v pismu zavsel tudi za takojšen dvig povprečnine občinam vsaj na 650 evrov. "Trenutna vlada je občinam obljubila 624 evrov, in tudi tega žal še ni uresničila," je opozoril. Po njegovi oceni Slovenija nujno potrebuje projekt strateškega razvoja občin ob južni meji in tudi na drugih obmejnih območjih.

"Torej, pot je znana in enostavna. Če bo trenutna vlada sledila tej smeri, bodo interesi ljudi in občin ob južni meji zaščiteni. Če pa bo nadaljevala z nesmiselnimi ukrepi, se bo nezaupanje samo še poglobilo," je še dodal predsednik SD.