Šarec ostro nad vlado. To mu je odgovoril Grims.

V današnjem zapisu na Facebooku je nekdanji premier Marjan Šarec zapisal, da je od začetka delovanja vlade minilo malo več kot mesec dni, "a občutek je, da deluje že vsaj pol leta". "Toliko se je namreč nabralo v tem času takšnih in drugačnih čudnih pripetljajev, ki jih težko dojemamo kot naključje," je prepričan prvak LMŠ.

Zapis Marjana Šarca na Facebooku.

"Ko je vlada začela delati, smo verjeli, da bo vse moči usmerila v reševanje epidemije in zato smo tudi želeli biti konstruktivni in ne politizirati ali kakorkoli drugače preusmerjati pozornosti pri boju z epidemijo. A glej ga zlomka, vlada je sama, oziroma stranka SDS (tri koalicijske partnerice se še sprašujejo, kam so pravzaprav padle, oziroma v kaj so se pustile speljat), takoj pokazala, da ima obilo časa za ukvarjanje z veliko drugih zadev," je sporočil Šarec.

Šarec: Krizni štab je bil nezakonit, spremljali smo tekmovanje za naj skladiščnika

Med drugim je omenil, da je vlada ustanovila "krizni štab, ki je bil seveda nezakonit, zato ga je v zavetju noči razpustila pod pretvezo, da je vlada postala operativna". "A to bi še nekako razumeli kot napako in poskus učinkovitosti," je dodal nekdanji premier. Dotaknil se je tudi nabave mask in druge zaščitne opreme. "Dnevno smo spremljali tekmovanje za naj skladiščnika. Dva ministra sta skakljala okoli tovornjakov in se nastavljala fotoaparatom, ob vsaki pošiljki posebej," je zapisal Šarec in ob tem spomnil, da smo nato "izvedeli, da imata oba ministra takšne in drugačne povezave s podjetji".

"Dnevno smo spremljali tekmovanje za naj skladiščnika. Dva ministra sta skakljala okoli tovornjakov in se nastavljala fotoaparatom, ob vsaki pošiljki posebej," je zapisal prvak LMŠ Marjan Šarec. Foto: STA

"Ko so začela deževati vprašanja o družinskih povezavah, kar naenkrat nobeden od njiju ni bil pristojen ne za certifikate, ne dobave, pravzaprav ju sploh ni bilo zraven," je zapisal. Omenil je še visoko ceno prevoza opreme, ki jo je s Kitajske v Slovenijo pripeljalo podjetje Joca Pečečnika. Dotaknil se je tudi kakovosti zaščitne opreme in trditev, da so bili izdelki testirani v UKC Ljubljana, kjer pa so zanikali, da bi te izdelke testirali, "namreč, papirnate prtičke in kuhinjske elastike". Zaradi vsega navedenega je po njegovem "logično in edino pravilno, da je LMŠ predlagala preiskovalno komisijo".

Grims: Zaščitne maske ste izvažali na Kitajsko G. Šarec, nismo pozabili, kako ste se delali norca iz pozivov, da odsvetujete potovanja v Italijo, medtem ko ste izvažali zaščtne maske na Kitajsko. In po mojem predlogu bi s preiskovalno komisijo že ugotavljali vašo odgovornost za nezakonit postopek z Marakeško deklaracijo! https://t.co/FX4sfZtu7z — Branko Grims (@BrankoGrims1) April 18, 2020 Na Šarčev zapis se je na Twitterju med drugim odzval poslanec največje vladne stranke SDS Branko Grims. "Gospod Šarec, nismo pozabili, kako ste se delali norca iz pozivov, da odsvetujete potovanja v Italijo, medtem ko ste izvažali zaščitne maske na Kitajsko. In po mojem predlogu bi s preiskovalno komisijo že ugotavljali vašo odgovornost za nezakonit postopek z Marakeško deklaracijo," je zapisal poslanec SDS.

"Ministrom te vlade je vse težje kaj verjeti, še manj jim zaupati"

Obregnil se je tudi v ravnanja stranke SDS, ki da "napada nacionalno RTV hišo, posledično je zamenjala že tri člane nadzornega odbora s 'pravimi in našimi'". "Piše depeše v tujino, za katere ni nihče odgovoren, niti zanje ni nihče vedel," je zapisal Šarec in ob tem omenil, da je premier Janez Janša poobjavil tvit s sporočilom, da je vlada poslala depešo.

Šarec tudi ne verjame, da notranji minister Aleš Hojs 14 dni ni vedel, da so policisti zaradi alkoholiziranosti kaznovali njegovega državnega sekretarja. "Ministrom te vlade je vse težje kaj verjeti, še manj jim zaupati," je menil Šarec. Omenil je tudi plakate SDS po državi s fotografijami iz tujine, s katerimi po njegovem "jasno kažejo, da se proti virusu bori samo stranka SDS, druge tri so dobre malo za zraven, da bodo krive, ko bo šlo kaj narobe".

Opozoril je, da gospodarstvo že čuti ogromne posledice in tudi dvomi v učinkovitost protikoronskega mega zakona, ki je "v praksi težko izvedljiv oziroma prinaša številne težave", bo pa zaradi njega po koncu krize država zadolžena za dodatne milijarde, zapis nekdanjega predsednika vlade na Facebooku povzema STA.