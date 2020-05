Dan Slovenske vojske: želijo si izboljšati kadrovsko sliko in modernizirati opremo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska vojska v spomin na čas, ko so naborniki pred 29 leti vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji, danes praznuje svoj dan. Podobno kot v zadnjih letih ga tudi tokrat zaznamujejo prizadevanja za kadrovsko in materialno krepitev SV. Vodstvo SV in obrambnega ministrstva bo ob tej priložnosti sprejel predsednik republike Borut Pahor, piše STA.