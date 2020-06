Incident ob meji: sprehajalca sta res ustavila slovenska vojaka

V dogodek, v katerem naj bi blizu meje z Italijo pripadnik Slovenske vojske v 32-letnega sprehajalca uperil puško, sta bila res vpletena pripadnika Slovenske vojske. Incident naj bi se po zadnjih ugotovitvah sicer zgodil dan prej in ne 8. maja, kot je bilo sprva razkrito. Čeprav je Slovenska vojska navedbe zanikala s pojasnilom, da so po preverjanju podatkov ugotovili, da 8. maja njihovih pripadnikov na tem območju ni bilo, so danes sporočili, da bodo okoliščine znova preverili. Preiskavo je prevzela obveščevalno- varnostna služba Morsa.

Spomnimo, da je pred nekaj tedni Primorski dnevnik poročal o incidentu na meji z Italijo. Časnik se je v članku skliceval na izjave priče, 32-letnega državljana Italije in Slovenije z začasnim bivališčem v Sloveniji. Ta se je nekaj dni prej z dekletom sprehajal po gozdu na območju nad dolino Glinščice. Ko se je nekoliko oddaljil od dekleta, sta do njega prišla moška v vojaški opremi; eden od njiju je zahteval, naj se nemudoma ustavi.

Slovenska vojska pričevanja sprehajalca zanikala

"Prestrašil sem se. Nisem vedel, kaj se dogaja. Mislil sem, da je neki 'norec', ki se igra vojaka. Ukazal mi je, naj pokleknem. Avtomatsko puško mi je meril naravnost v glavo," je za Primorski dnevnik takrat povedal 32-letnik, ki je ostal neimenovan. Ko sta moška ugotovila, da govori slovensko, sta se mu opravičila in ga izpustila. "Bil je vojak Slovenske vojske. Ni bil član kake varde. Utemeljil mi je, da s kolegom iščeta morebitne migrante, ki na tem območju dnevno prečkajo mejo in so na poti proti Italiji," je še povedal za časnik.

Foto: STA

Slovenska vojska je dva dni pozneje navedbe 32-letnika zanikala. Kot so zapisali, 8. maja v bližini vasi Mihaele med 10. in 11. uro – v času domnevnega incidenta, kjer naj bi pripadnik Slovenske vojske s puško grozil sprehajalcu – ni bilo nobenega pripadnika njihovih vrst. Podatek o času in mikrolokaciji domnevnega incidenta so dvakrat preverili, so zagotovili. Dodali so tudi, da so na pomoč policiji pri varovanju meje lahko napoteni le posebej usposobljeni vojaki, ki takrat, ko so na nalogi sami, o morebitnih kršitvah obveščajo policiste.

Informacije o tem dnevu, 8. maju, je preverjala tudi policija, ki pa je prav tako zagotovila, da tega dne slovenski vojaki niso pomagali policistom pri varovanju državne meje.

Incident se je zgodil, vendar dan prej

Kot pa danes poroča POP TV, so dogodek v strogi tajnosti in najožjem krogu preiskovali najizkušenejši kriminalisti z Uprave kriminalistične policije in vojaška obveščevalna služba OVS, ki so ugotovili, da se je dogodek dejansko zgodil dan prej. Preiskavo so včeraj prepustili vojaškim kriminalistom, ki jih usmerja koprsko Okrožno državno tožilstvo.

"Policisti so namreč po preiskavi in pogovoru z domnevnim oškodovancem ugotovili, da vse kaže, da se je dogodek z vpletenostjo slovenskih vojakov odvil, a le da dan prej, kot je bilo prvotno poročano. 32-letni dvojni državljan Slovenije in Italije s prebivališčem na naši strani meje je po fotografijah prepoznal vojaka, ki sta ga ustavila kot civilno osebo in mu, kot kaže, za kratek čas odvzela prostost," piše 24ur.

Tonin: Gre za nove okoliščine

Obrambni minister Matej Tonin je za POP TV potrdil, da je preiskavo prevzela obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo, ker je prišlo do spremembe dneva domnevnega incidenta.

Foto: Matej Povše

"Da naj bi se domnevni incident po novem zgodil 7. maja, je zame nova okoliščina. Za tisti dan obstaja možnost, da je vojska na omenjenem območju bila. Predvidevam, da bi v primeru očitanega incidenta vojak o tem najverjetneje poročal nadrejenim. Tovrstnega poročila ni bilo. Obveščevalno-varnostna služba Morsa bo preiskavo nadaljevala in zaključila, o zaključkih bomo obvestili javnost in v skladu z zakonom tudi ukrepali," je po pisanju 24ur dejal minister Tonin.

Na danes razkrite informacije se je že odzvala tudi Slovenska vojska. Kot so zapisali v sporočilu, bodo ob današnjih spremenjenih okoliščinah enako izvedbo opravili tudi za datum, ki je naveden nazadnje, torej za četrtek, 7. maja, 2020.

SD zahteva Toninov odstop

V SD so v odzivu zapisali, da je v primeru, da je vojska delovala nezakonito ali je minister za obrambo prikrival informacije in celo lagal, čas za njegov odstop. "Po incidentu na meji smo zahtevali resnico o dogodkih. Ker sem postavljal neprijetna vprašanja, me je Jože Tanko poizkusil utišati. Zdaj vemo: vojska je na meji delovala nezakonito. Zakaj in kdaj oblast skriva dejstva pred državljani? Ko je čas za njen odhod," je v odzivu zapisal Matjaž Nemec.

Po incidentu na meji smo zahtevali resnico o dogodkih. Ker sem postavljal neprijetna vprašanja, me je @TankoJoze poizkusil utišati. Zdaj vemo: vojska je delovala na meji nezakonito. Zakaj in kdaj oblast skriva dejstva pred državljani in demokratičnim nadzorom? #dovolJJ🇸🇮🇪🇺@MO_RS pic.twitter.com/nZP6dIwRSy — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) June 10, 2020

Nekdanji predsednik stranke SD Dejan Židan se je na Twitterju odzval z vprašanjem ali je šlo za načrtno prekrivanje dogodka. Kot je dodal, ga v tem primeru še najmanj skrbi odgovornost ministra Tonina. Kot je dejal, se ta razišče in še najlažje funkcionira. "Gre za blamažo, ki so jo naredili naši državi. Iz verodostojne članice EU, nad delajo problem EU," je zapisal.

Ne vem, a gre za nesposobnost ali za načrtno prikrivanje?



Še najmanj me skrbi odgovornost ministra @MatejTonin. Ta se razišče in še najlažje sankcionira.



Gre za blamažo, ki so jo naredili naši državi. Iz verodostojne članice EU nas delajo za problem EU. #NočemVVišegrajskiBlok! https://t.co/VP6LC7G89J — Dejan Židan (@ZidanDejan) June 10, 2020

Tudi predsedujoča SD Tanja Fajon je na Twitterju zapisala, da sta minister Matej Tonin in vladna koalicija "očitno vedela, da sta vojaka Slovenske vojske uperila cevi v civilno osebo". "Informacijo o tem so očitno prikrili javnosti in institucijam demokratičnega nadzora, ker nismo spraševali o pravem dnevu. Kaj vse še skrivajo? Kaj vse še moramo vprašati?" je zapisala.