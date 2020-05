Preverili smo, kaj se je dogajalo ob meji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija incident, ki naj bi se zgodil 8. maja, kjer naj bi vojak naključnemu sprehajalcu s puško meril v glavo, preiskuje. Potem ko je Slovenska vojska sporočila, da 8. maja tam ni bilo njenih pripadnikov, je danes ekipa oddaje Planet 18 obiskala domačine. Županja občine Hrpelje-Kozina trdi, da so o dogodku izvedeli iz medijev.

"Ob tej uri ne bodo našli pribežnikov, saj ti prečkajo mejo ponoči. Ali sva sploh podobna Afganistancem in Pakistancem," To naj bi vojakoma po incidentu, ko naj bi eden izmed njiju napadel sprehajalca, mu ukazal, da klecne in mu meril z avtomatsko puško naravnost v glavo, dejala njegova punca.

32-letnik in njegova punca se počutita ogroženo

Dogodek naj bi se zgodil osmega maja med deseto in enajsto uro v bližini vasi Mihele. O domnevnem napadu je prvi poročal Primorski dnevnik. Ekipa oddaje Planet 18 je kontaktirala častnik z željo, da jih povežejo z 32-letnim državljanom Italije in Slovenije. Sporočili so le, da po posvetu policije, ki vodi preiskavo, trenutno ne dajejo izjav.

Foto: Matej Povše Policija to trditev zanika, naknadno je nato avtor članka sporočil, da se tako sprehajalec kot njegova punca počutita ogrožena, zato izjav nočeta dajati. Na občini Hrpelje-Kozina povedo, da opažajo povečano število migrantov, zato ne preseneča, da območje ob zahodni meji nadzorujejo mešane patrulje.

"Za novico smo izvedeli iz medijev. Tudi nihče iz vasi, kjer naj bi se ta dogodek zgodil nas ni niti poklical," je dejala Saša Likavec Svetelšek, županja občine Hrplje-Kozina.

Če osebni znanec napadenega v njegovo zgodbo verjame, pa se nekateri domačini sprašujejo, kako je možno, da v času napada tam ni bilo policije, saj, da naj bi bile patrulje mešane. A da lahko vojska gre po svoje potrdi tako policija kot eden izmed vaščanov.

"Tukaj precejkrat pride vojska," pojasnjuje domačin Miro Kamin in doda, da v svojem obhodu pregledajo tudi Krvavi potok.

O mednarodnem incidentu, zaradi katerega odgovore od Slovenije zahteva celo Italija, ostaja precej nejasnosti. Medtem, ko vojska trdi, da na lokaciji domnevnega napada njihovih pripadnikov ni bilo, domnevna žrtev vztraja, da je šlo za pripadnika slovenske vojske in da ni šlo za nobenega predstavnika varde. Županja Likavec Svetelšek za zdaj pravi, da zaradi incidenta ni zaskrbljena, da pa jo bo začelo skrbeti takrat, ko in če bodo pristojni prišli resnici do dna.