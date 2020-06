Janša namignil, da je bil incident na meji z Italijo insceniran

Predsednik vlade Janez Janša je v tvitu glede domnevnega dogodka ob meji z Italijo, ko naj bi slovenski vojak ustavil sprehajalca in vanj uperil puško, namignil, da gre za insceniran incident za diskreditacijo Slovenske vojske. V ozadju naj bi bili "kadri globoke države" v tožilstvu, policiji in medijih.

Janša je na Twitterju ponovno objavil prispevek Nove 24 TV, v katerem ta razkriva domnevno identiteto omenjenega sprehajalca, hkrati pa navaja, da naj bi šlo "za radikalnega titoista in zagovornika Antife". Televizija na svoji spletni strani tudi navaja, da pri tem dogodku "ne gre izključiti možnosti o načrtni provokaciji Slovenske vojske in s tem tudi vlade z namenom insceniranja incidenta", navaja STA.

"Kot leta 1994 v aferi Depala vas"

Predsednik vlade je ob tem zapisal: "Kot leta 1994 v aferi Depala vas. Inkarnacija Smolnikarja - oboževalec diktatorja, član mednarodne teroristične organizacije v akciji za diskreditacijo Slovenske vojske, v ozadju pa kadri globoke države v tožilstvu, policiji in MSM (osrednji mediji, op. a.)."

Kot leta 1994 v aferi Depala vas. Inkarnacija Smolnikarja - oboževalec diktatorja, član mednarodne teroristične organizacije v akciji za diskreditacijo ⁦@Slovenskavojska⁩, v ozadju pa kadri #globokadržava v tožilstvu, @policija_si⁩, #MSM

Nova24TV https://t.co/NaMSCLVyPN — Janez Janša (@JJansaSDS) June 12, 2020

Zatem je Janša po poročanju STA ponovno objavil tudi tvit nekega drugega uporabnika tega družbenega omrežja, da je "slučajno Slovenska vojska na meji legitimirala podpornika, člana teroristične organizacije Antifa in 'gorečega' nasprotnika Janeza Janše".

V kabinetu predsednika vlade na vprašanje STA, ali premier meni, da je šlo za insceniran dogodek in da so v njegovem ozadju kadri globoke države v tožilstvu in policiji, za zdaj njegovih stališč niso podrobneje pojasnjevali. Prav tako STA še čaka odgovor na vprašanje, kako bo premier ukrepal v te primeru.

"Slovenija zaupa Slovenski vojski"

To je sicer do zdaj prvi javni odziv premierja Janše na omenjeni domnevni incident. Je pa v četrtek ob vabilu Slovenske vojske na novinarsko konferenco načelnika Generalštaba Slovenske vojske zapisal, da "Slovenija zaupa Slovenski vojski in podpira njene pripadnike pri opravljanju odgovorne in častne dolžnosti služenja domovini. Hvaležni smo jim za pomoč policiji pri varovanju državne meje in preprečevanju ilegalnih migracij. Prebivalci ob meji še posebej," še piše STA.

Preiskava spornega dogodka na meji z Italijo po dozdajšnjih informacijah s policijske uprave v Kopru še ni končana. Zadevo preiskuje tudi obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo, poročilo o dogodku pa je zahteval predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Pojasnila pričakuje tudi opozicija.