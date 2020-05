"Incident" na meji: veleposlanik od časnika pričakuje opravičilo

Slovenski veleposlanik v Italiji Tomaž Kunstelj je v pismu, ki ga je po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva Primorski dnevnik objavil v današnji tiskani izdaji, poudaril, da so, "ne glede na razloge in ozadja za grobo nespoštovanje osnovnih novinarskih pravil", z objavo nepreverjenega pričevanja o domnevnem incidentu v prispevku 23. maja "naredili veliko krivico Slovenski vojski ter ji prizadejali eno od najhujših obtožb v njeni zgodovini".

Veleposlanik od odgovornega urednika pričakuje opravičilo

Veleposlanik je poudaril, da verjame v visoke etične in profesionalne standarde časnika in odgovornega urednika, in dodal, da pričakuje opravičilo za objavo nepreverjenih navedb. Kot je pojasnil, na območju, kjer naj bi se zgodil incident, potrjeno ni bilo policijskih in vojaških enot, poleg tega časnik podatkov ni preveril ne na slovenskem obrambnem ne na notranjem ministrstvu.

Slovenski veleposlanik v Italiji Tomaž Kunstelj je poudaril, da verjame v visoke etične in profesionalne standarde časnika Primorski dnevnik, ter dodal, da pričakuje opravičilo za objavo nepreverjenih navedb. Foto: STA

Veleposlanik po poročanju STA tudi pričakuje, da bo Devetak o "objavi nepreverjenih alarmantnih 'pričevanj' v skladu s profesionalnimi standardi obvestil tudi italijanske medije, ki so povzeli in dodatno razplamteli debate o dogajanju na slovensko-italijanski meji". Sam bo s tem pismom seznanil tudi najvišje predstavnike Italije, poslanko in podpredsednico demokratov (PD) ter nekdanjo predsednico dežele Furlanija - Julijska krajina Deboro Serracchiani in druge italijanske politike.

Kunstelj je poudaril, da si Slovenija želi, da se zelo natančno ugotovi, kaj vse je v ozadju z zdaj še zelo fantomske afere, in bo to s svojimi institucijami, predvsem zaradi zaščite integritete pripadnikov Slovenske vojske in policije, tudi storila.

Pisali, da naj bi v moškega s puško meril pripadnik Slovenske vojske

Primorski dnevnik je 23. maja v članku z naslovom "Stoj, sit down ... nato z orožjem meril v glavo" objavil izpoved 32-letnega državljana Italije in Slovenije z začasnim bivališčem v Sloveniji, ki naj bi ga prejšnji teden v občini Hrpelje – Kozina blizu meje z Italijo ustavila moška v uniformi, eden pa naj bi vanj tudi meril z avtomatsko puško. Ko naj bi se vojaka prepričala, da ne gre za nezakonitega migranta, sta ga izpustila. Šlo naj bi za pripadnika Slovenske vojske, je navedel časnik.

Veleposlanik Kunstelj je v pismu poudaril, da je po tem, ko je prebral članek, o dogodku isti konec tedna obvestil pristojne institucije v Sloveniji in prosil za podatke. Izkazalo se je, da naj bi se domnevni dogodek zgodil 8. maja med 10. in 11. uro pri Kozini in da na širšem območju pri Kozini takrat po podatkih slovenskega obrambnega ministrstva in Slovenske policije ni bilo nobenih aktivnosti pripadnikov Slovenske vojske.

Poudaril je še, da "Darko", kot so ga poimenovali v članku in ki naj bi imel dvojno italijansko-slovensko državljanstvo, po razpoložljivih evidencah pristojnih služb ni poiskal zaščite svojih pravic pri slovenskih institucijah, ki skrbijo za varnost, red in mir, prav tako pa ne pri italijanskih pristojnih institucijah. Obrnil se ni niti na generalni konzulat Italije v Kopru ali na italijansko veleposlaništvo v Ljubljani, poroča STA.