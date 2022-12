Stojmenova Duh: Med prioritetami interoperabilnost in izvajanje akta o digitalnih storitvah

"V prihodnje si bomo zelo prizadevali za interoperabilnost podatkov in storitev, tako da smo lahko po eni strani bolj učinkoviti, da imamo pregled nad viri, ki jih uporabljamo, pa tudi, da povečamo preglednost v delovanju države," je v izjavi za medije pojasnila ministrica brez listnice, pristojna za digitalno preobrazbo.

Sredi novembra je začel veljati akt o digitalnih storitvah, za njegovo izvajanje pri nas pa bo zadolžena vladna služba za digitalno preobrazbo. Vladno službo tako v prihodnje čaka vzpostavitev pravne podlage za delovanje koordinatorja za digitalne storitve.

Vladno službo čaka tudi še več projektov na temo usposabljanj digitalnih kompetenc in razvoj novih digitalnih storitev. "Zelo si prizadevamo, da vključimo svoje raziskovalce in podjetja v Chips Act oziroma v evropski konzorcij za razvoj, načrtovanje in proizvajanje čipov," je predstavila Emilija Stojmenova Duh.

Ponosni na sprejetje zakona o elektronskih komunikacijah

Kar zadeva dosežke v letošnjem letu, so po besedah ministrice na vladni službi zelo ponosni na sprejetje zakona o elektronskih komunikacijah, s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropsko ureditev s tega področja ter med drugim za potrošnike predvideva brezplačno menjavo ponudnika storitev. To bi morala Slovenija storiti že do 21. decembra 2020 in zaradi zamude je Evropska komisija proti naši državi vložila tožbo pred Sodiščem EU.

"Izpolnili smo mejnik za črpanje sredstev za nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, s tem, ko smo sprejeli tudi načrt za razvoj gigabitne infrastrukture," je pojasnila ministrica.

Izvedli so številne projekte, tudi s področja digitalnih kompetenc starejših, pri čemer je Stojmenova Duh posebej opozorila na projekt Mobilni heroji. Tega so na vladni službi izvajali oktobra in novembra v sodelovanju z društvom Simbioza. Pred kratkim so začeli kampanjo, s katero opozarjajo na sovražni govor, v pripravi pa je tudi novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

Novela je bila sredi novembra deležna medresorskega usklajevanja in javne obravnave. Po besedah ministrice je bila zelo pozitivno sprejeta tako med javnostjo kot tudi med preostalimi resorji. "V medresorskem usklajevanju smo dobili od nekaterih ministrstev nekaj malo večjih popravkov, ki pa smo jih tudi odpravili, in zdaj pričakujemo, da bo novela sprejeta še v letošnjem letu," je pojasnila.

Zaslišanja pred komisijo DZ se ne boji

Uveljavitev sprememb zakona o vladi, ki so ga volivci na referendumskem glasovanju podprli, prinaša tudi preoblikovanje vladne službe v ministrstvo za digitalno preobrazbo. Ministrico ob tem čaka ponovno zaslišanje pred pristojno komisijo DZ. "Tokrat bo še toliko lažje, ker se bomo lahko pohvalili s tem, kar je bilo narejeno v preteklem letu," je prepričana ministrica.

S preoblikovanjem v ministrstvo bo za njih bistveno lažje tudi zato, ker bo v njihovo pristojnost prišel direktorat za informatiko. Potem bodo po mnenju Emilije Stojmenove Duh lahko zares centralizirano izvajali digitalno preobrazbo.