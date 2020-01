Se bo morala po Erjavcu posloviti tudi Alenka Ermenc?

Po sobotnem porazu v bitki za predsednika DeSUS je Karl Erjavec napovedal tudi odstop s položaja obrambnega ministra. Položaj ministra je bil sicer pod vprašajem vse od napada iranskih sil na oporišči zaveznikov v Iraku, po katerem se je Slovenija odločila, da svoje vojake umakne iz Iraka. Premier Marjan Šarec temu ni bil naklonjen, češ da je Slovenija edina, ki se je odločila za ta korak.

Prva ženska na čelu Slovenske vojske

Po odhodu Erjavca pa bi se utegnila zgoditi tudi zamenjava v vrhu Slovenske vojske. Na predlog Erjavca je namreč vlada pred dobrim letom dni za načelnico Generalštaba SV imenovala Alenko Ermenc. Gre za prvo žensko na čelu Slovenske vojske, v času imenovanja pa je bila tudi edina v vseh državah članicah Nata na takem položaju. Tudi Ermenčeva pa se je, podobno kot Erjavec, v času službovanja znašla v nekaterih odmevnih zgodbah.

Afera Škerbinc

Ena od osrednjih zgodb je bila odstavitev poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca, ki ga je Erjavec odstavil na predlog Ermenčeve. Škerbinc naj bi namreč govoril o zdravstvenem stanju načelnice, sam pa je trdil, da je poskušal Ermenčevo le zaščititi. Škerbinc je nato prevzel naloge predsedujočega usmerjevalnemu odboru Natovega Centra odličnosti za gorsko bojevanje, Ermnečeva pa je umaknila kazenski pregon zoper njega.

Zamenjava tudi v vrhu Slovenske vojske?

Lahko torej po odhodu Erjavca pričakujemo tudi zamenjavo Ermenčeve? Obramboslovec Vladimir Prebilič pojasnjuje, da se menjave načelnikov generalštabov naj ne bi dogajale in naj ne bi bile povsem odvisne od tega, kdo je minister. Zakaj? "Ker gre za neko kontinuiteto strateškega razmišljanja razvoja Slovenske vojske, ki mora biti čim bolj konstantna in naj ne bi nihala," pojasnjuje.

Je pa res, dodaja sogovornik, da je politična praksa v Sloveniji žal takšna, da če se menja minister, se najverjetneje menja tudi načelnika generalštaba. Prebilič domneva, da bo politična realnost takšna, da si bo novi minister postavljal novo ekipo.

Erjavec bi moral biti bolj proaktiven

Na vprašanje, kako ocenjuje delo Ermenčeve, nekdanji profesor na FDV, danes pa župan Kočevja odgovarja, da kakšnih posebnih premikov še ni bilo. Kot dodaja, je bil morda tudi čas v tem obdobju do nje malo nehvaležen.

"Nečesa se moramo zavedati, implementacija strategije razvoja Slovenske vojske je zelo odvisna od tega, kakšno politično podporo ta strategija ima. In te je zelo manjkalo. Tudi če načelnik pripravi zelo dober načrt – nekaj tega se je sicer zdaj prelilo tudi v belo knjigo. Ker v demokracijah je tako, da politika upravlja vojsko, in potem ti načrti nikoli ne pridejo v življenje," pojasnjuje.

Bistvenih sprememb ni bilo, pravi in dodaja, da sicer ne ve, koliko dokumentov in katere so pripravili znotraj Slovenske vojske. "Nekaj pa je jasno, minister bi v tem pogledu moral biti bolj prokativen v smislu iskanja politične podpore predlogom Slovenske vojske. Mislim, da je bilo tega iskanja premalo, zato se stvar pravzaprav ni premaknila z mrtve točke."

"Slovenska vojska ni prišla s predlogom o umiku"

Glede umika slovenskih vojakov iz Iraka pa Prebilič pravi, da ga ni bilo zraven, a je prepričan, da Slovenska vojska ni prišla s predlogom umika. "Ker pripadniki, ki so bili na terenu, so pokazali vso strokovnost in profesionalnost v smislu obvladanja kriznih razmer in situacij. Se pravi, pravočasno so se zaklonili, opravljali svoje naloge in delo na način, kot se od njih tudi pričakuje. Z vidika stroke vojska prav gotovo ni prišla z jasnim predlogom umika slovenskih vojakov s tega območja."

"Potrebne bi bilo več modrosti in manj medijev"

Kot pravi naš sogovornik, vojska predlaga, politika pa odloči. In politika se je po njegovih besedah odločila tako, kot se je. Sam meni, da je bila ta odločitev prenagljena in predvsem premalo domišljena v smislu komuniciranja z javnostjo na eni strani ter z zavezniki na drugi strani. "Tu mislim, da bi bilo potrebne bistveno več modrosti in predvsem manj medijev. Take stvari so zelo pomembne. Če bi bila to res bolj izredna situacija, bi bil ta način komuniciranja neprimeren z vidika izpostavljanja našega kontingenta dodatnim varnostnim tveganjem," dodaja.

V Iraku v operaciji proti Islamski državi sodeluje šest slovenskih vojakov. Foto: Slovenska vojska "V dani situaciji ne pričakujem menjave načelnice generalštaba," pa odgovarja Iztok Prezelj, strokovnjak za nacionalno varnost in profesor na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. Kot dodaja, namreč še ni znano, kdo bi lahko nasledil Erjavca, zato so vsa ugibanja zgolj špekulacije.

"Kot da bi iz Iraka umikali otroke, ne vojakov"

Tudi Prezelj se strinja, da je bil umik iz Iraka prenagel. "Na koncu se je izkazalo, da smo se s te konkretne misije umaknili le mi. Imel sem občutek, kot da bi iz kriznega žarišča umikali otroke, ne pa vojakov," pravi in dodaja, da naši vojaki pri tem sploh niso bili tarča napadov, niti ne potencialna tarča. Na koncu smo se edini umaknili. "Težko bo našim ljudem v Bruslju zgladiti to moralno škodo, ki smo jo s tem povzročili. Sploh v smislu dojemanja sodelovanja Slovenije v kateremkoli zavezništvu."