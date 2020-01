Bela knjiga o obrambi: osem tisoč vojakov do leta 2035

Skladno z načrti iz bele knjige naj bi imela SV do leta 2035 osem tisoč pripadnikov stalne sestave in dva tisoč pripadnikov pogodbene rezervne sestave. To število naj bi dosegali postopoma, v naslednjih petih letih naj bi prišli do sedem tisoč pripadnikov stalne sestave in tisoč pripadnikov pogodbene rezervne sestave ob hkratni celoviti prenovi sistema pridobivanja, zadrževanja in izstopa pripadnikov, poroča STA. Ob uspešnem izboljšanju kadrovskih in finančnih virov ter s krepitvijo procesa modernizacije in razvoja zmogljivosti bi do leta 2030 lahko prišli do 7.500 pripadnikov stalne sestave in 1.500 pripadnikov pogodbene rezervne sestave.

Trenutne številke: 6.400 vojakov in 700 pogodbenih rezervistov

Foto: STA V SV je trenutno nekaj več kot 6.400 pripadnikov stalne sestave in okoli 700 pripadnikov pogodbene rezerve. Glede na kadrovski načrt tako vojska beleži primanjkljaj več kot 1.300 pripadnikov.

Snovalci bele knjige v tekstu poudarjajo, da če predvideni ukrepi ne bodo uspešni pri povečanju števila pripadnikov vojske, bo "nujen ponovni razmislek o konceptu obrambnega sistema države, obsegu in strukturi SV ter uvedbi drugih sestavin vojaške dolžnosti". Tako se država tudi v prihodnje ne bo odpovedala možnosti premisleka o ponovni uvedbi naborniškega sistema, poroča STA.

Tudi povečanje sredstev ne predstavlja razvojnega preboja vojske

Kar zadeva financiranje področja obrambe, ki je že leta podhranjeno, bela knjiga predvideva postopno povečevanje obrambnih izdatkov s približevanjem na ravni Nata zastavljenima dvema odstotkoma BDP in deležu investicij v obsegu najmanj 20 odstotkov obrambnih izdatkov.

Proračuna za leti 2020 in 2021 sredstva za obrambni resor povečujeta s 504 v letu 2019 na 545,85 milijona evrov v letu 2020 in na 561 milijonov evrov v letu 2021. A kot je v razpravi o dodeljenih sredstvih na matičnem odboru DZ dejala načelnica generalštaba Slovenske vojske (SV) Alenka Ermenc, tudi to povečanje sredstev ne zagotavlja razvojnega preboja vojske.