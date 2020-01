Erjavec napadel Pivčevo, delegati v dvorani so ga izžvižgali #video

Dolgoletni prvi mož stranke DeSUS Karl Erjavec je med predstavitvijo poročila o preteklem delu stranke napadel svojo glavno protikandidatko Aleksandro Pivec, nekdanjega podpredsednika stranke Tomaža Gantarja in nekdanjega evropskega poslanca Iva Vajgla, ki se je na listi DeSUS na lanskih evropskih volitvah neuspešno potegoval za nov mandat evropskega poslanca.

Pivčevi je Erjavec očital, da kot ministrica za kmetijstvo ni hotela sodelovati pri delu v stranki. "V 15 letih vodenja stranke se mi je prvič zgodilo, da ministrica ni imela želje po sodelovanju v izvršnem odboru in svetu stranke. Seveda se je predstavila kot kandidatka. To so že spet dejstva. Govorim o dejstvih. Vem, da bolijo," je dejal Erjavec.

Erjavec napadel Pivčevo, prekinili so ga neodobravajoči žvižgi delegatov

Njegovo izjavo so prekinili žvižgi jeznih delegatov. "Razumem pa to njeno odločitev. Ko sem jo vprašal, zakaj ne, je rekla, da njo vodi predvsem to, da bi čim bolje vodila ministrstvo za kmetijstvo, ki da je zahtevno ministrstvo, ter da jo zanima stroka, ne politika. Ampak povsem demokratično je tudi to, da sta jo zadnja dva meseca začela zanimati politika in delo v stranki," je dodal Erjavec.

Pivčeva je v svojem odzivu poudarila, da tovrstna obračunavanja niso dobra. "Na ta način javnosti ne dajemo občutka, da smo povezana, močna in kooperativna stranka. Javnost ima rada močne in povezane ljudi, ki delujejo konstruktivno. Jaz se zato nisem želela odzivati na te izjave in nisem želela tako nastopati niti danes niti v kampanji," je dejala Pivčeva.

Karl Erjavec je Aleksandri Pivec očital, da kot ministrica za kmetijstvo do nedavnega ni želela sodelovati pri delu v stranki. Foto: Bojan Puhek

Dolgoletni šef DeSUS se je v omenjenem govoru lotil tudi nekdanjega evropskega poslanca Iva Vajgla, ki mu je očital, da je vzel, kar se je dalo, in potem odšel iz stranke, zdaj pa naj bi razmišljal o vrnitvi. Vajgl je sicer navedbe o vrnitvi v stranko DeSUS, na listi katere je na zadnjih evropskih volitvah neuspešno kandidiral za sedež v Evropskem parlamentu, zanikal že pred dnevi.

Erjavec napadel tudi nekdanjega političnega sopotnika

Erjavec je ob tem napadel še nekdanjega političnega sopotnika in nekdanjega zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja, obtožil ga je, da je na zadnjih lokalnih volitvah v Piranu raje kot z DeSUS nastopil z lastno listo. Gantar, ki je oktobra lani odstopil z mesta podpredsednika DeSUS, je povedal, da je na prej omenjene volitve šel tudi v dogovoru s stranko DeSUS.

Tomaž Gantar je bil minister za zdravje v drugi vladi Janeza Janše in v vladi Alenke Bratušek. Foto: Bor Slana

"Stranka DeSUS me je na lokalni ravni podprla in jaz sem nastopal tudi z njimi. Toliko o tem, da je bilo to presenečenje, gospod Erjavec je bil ne nazadnje v zvezi s tem dvakrat pri meni. Mislim, da je bil sicer njegov namen, da bi prek mene diskreditiral svojo protikandidatko Pivčevo, za katero se ve, da jo tudi jaz iskreno podpiram," je poudaril Gantar.

Gantar: Če danes zmaga Erjavec, bom dokončno zapustil DeSUS

Po njegovih besedah se DeSUS v zadnjem obdobju spopada z vedno slabšimi rezultati: "V sklopu nekega demokratičnega odločanja bi bilo običajno, da se predsednik v takšnem primeru poslovi in da se stranka poskuša postaviti na novo. To je bilo moje odkrito stališče, ki ga predsednik Erjavec seveda ni hotel sprejeti, tu so se naša mnenja začela razhajati."

Tomaž Gantar za predsednico stranke DeSUS podpira Aleksandro Pivec. Foto: Bojan Puhek

Gantar na današnjem kongresu kandidira za člana izvršilnega odbora stranke. V primeru, da bodo delegati za predsednika stranke danes spet izvolili Erjavca, je nekdanji minister za zdravje napovedal, da bo po kongresu odstopil z vseh funkcij v stranki in jo dokončno zapustil.