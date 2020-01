Svojeglavi poslanec DeSUS spet po svoje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob današnjem kongresu DeSUS se postavlja tudi vprašanje, za katerega od treh kandidatov, ki se potegujejo za položaj prvaka stranke, bodo glasovali poslanci iz vrst stranke upokojencev. Do zdaj sta podporo Karlu Erjavcu javno napovedala le poslanca Franc Jurša in Ivan Hršak. Koga bosta podprla, še vedno ne želita razkriti Branko Simonovič in Jurij Lep. Robert Polnar, ki v državnem zboru nedavno ni podprl Angelike Mlinar za novo kohezijsko ministrico, pa na kongres sploh ni prišel.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je pojasnil, da poslanska skupina DeSUS ni zavzela nobenih skupnih stališč o današnjem volilnem kongresu: "Stvari smo prepustili poslancem in jim omogočili, da se sami odločijo, kako bodo glasovali. Nekateri smo dali podporo dosedanjemu predsedniku stranke, dva poslanca pa se nista odločila niti za eno niti za drugo zadevo."

Jurša: Zmaga bo na strani Karla Erjavca

Na vprašanje, ali sta poslanca Branko Simonovič in Jurij Lep, ki se ne želita javno opredeliti za nobenega od kandidatov, s tem napovedala tiho podporo Aleksandri Pivec, je vodja poslancev DeSUS odgovoril, da je mogoče tudi to. "Mogoče je, sicer pa je to težko komentirati. Imata pa vsak svoj glas, kot ga imam jaz," je pojasnil Jurša, ki na današnjem kongresu sicer ne pričakuje tesnega izida.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša napoveduje, da bo za predsednika stranke DeSUS podprl Karla Erjavca. Foto: Bojan Puhek

"Zmaga bo na strani Karla Erjavca, če pa bo kako drugače, potem sem v celoti zgrešil napovedi," je poudaril Jurša. Na vprašanje, kakšna bo njegova nadaljnja pot v stranki in poslanski skupini, če bo na koncu za predsednico izvoljena Pivčeva, pa je dejal, da verjame, da bo kandidatka v tem primeru zagotovo poskrbela za to, da bo imela oporo v poslanski skupini. "Predsednik stranke je v številnih primerih odvisen tudi od poslanske skupine," je še dejal Jurša.

Lep: Moje odločitve ne smete razumeti kot tihe podpore Pivčevi

Poslanec DeSUS Jurij Lep je medtem v luči svoje odločitve o tem, da se javno ne bo opredelil za nobenega kandidata, pojasnil, da v javnosti do zdaj ni pral umazanega perila in da tega ne bo počel niti v prihodnje: "Tudi po koncu kongresa ne bom povedal, za koga sem volil. Če imamo tajno glasovanje, se ne bom opredeljeval. Če pa bi bilo glasovanje javno, potem bi tudi javno glasoval."

Moje odločitve ne gre razumeti kot tihe podpore Aleksandri Pivec, je pojasnil poslanec DeSUS Jurij Lep. Foto: Bojan Puhek

Ob tem je zavrnil navedbe, da takšno potezo lahko razumemo kot tiho podporo Pivčevi: "Če bi vnaprej govorili, kdo bo koga obkrožil, potem to ni tajno glasovanje. Mislim, da je prav, da se poslanska skupina ni opredelila, medtem ko pa imajo posamezni poslanci pravico, da izrečejo podporo kandidatu, če to želijo. Pomembno je, da gre stranka v vsakem primeru naprej."

Kje je poslanec Polnar?

Na vprašanje, kako komentira to, da na kongres ni prišel poslanec Robert Polnar, je Lep odgovoril, da je Polnar poslanec, ki se ukvarja sam s sabo. "Ne moremo ga prisiliti v to, da pride na kongres. Jaz bi seveda raje videl, da pride, saj je predstavnik naše stranke. Zakaj ga danes ni tu, ne vem, vem samo to, da ga ni," je še dodal Lep.

Poslanec Robert Polnar je v državnem zboru med drugim glasoval proti imenovanju Angelike Mlinar za novo kohezijsko ministrico. Foto: STA

Polnar, ki je za predsednika DeSUS sicer podprl Erjavca, je lani dvignil veliko prahu zaradi svojega nasprotovanja zakonu o izvrševanju proračunov, decembra pa je v državnem zboru prav tako glasoval proti imenovanju Angelike Mlinar za novo kohezijsko ministrico. Polnar je po glasovanju o usodi Mlinarjeve sicer ostal v poslanski skupini DeSUS, a je Franc Jurša takrat menil, da razhod stranke upokojencev in omenjenega poslanca ni daleč.