To je poslanec, ki ne uboga svojega šefa #video

Po imenovanju Angelike Mlinar za kohezijsko ministrico se v koaliciji odpirajo nove težave, napeto je v DeSUS. Njihov poslanec Robert Polnar je spet ravnal drugače kot poslanska skupina in nasprotoval Mlinarjevi. Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša za zdaj še ne more reči, da se s Polnarjem razhajajo, a so blizu tej točki, je povedal v DZ.

Robert Polnar je sicer veliko prahu nedavno vzdignil ob nasprotovanju zakonu o izvrševanju proračunov, v četrtek pa je nasprotoval tudi imenovanju Angelike Mlinar za kohezijsko ministrico. Za zdaj ostaja v poslanski skupini DeSUS, saj so po besedah vodje poslancev Franca Jurše v predprazničnem času, po praznikih pa napoveduje temeljit pogovor z njim.

To so pred sinočnjim glasovanjem poročali v oddaji Planet 18.

Na vprašanje, ali Polnarja po zadnjih dveh glasovanjih v DZ še vidi v poslanski skupini, pa je Jurša odgovoril, da je ključnega pomena tudi odnos, ki ga ne izkazuje tako, kot bi ga moral. "Dvoje glasovanj ni v skladu s stališčem poslanske skupine. Je pa res, da v skladu z ustavo poslanec lahko glasuje po svoji vesti," je dodal.

Poudaril je še, da mora biti poslanska skupina enotna, v njej se je treba pogovarjati in konec koncev sprejeti skupno stališče, ki ga predstavijo drugim poslanskim skupinam v DZ.

Sodeloval bi tudi z Janšo

Polnar je sicer ob zapletih pri sprejemanju proračunskih dokumentov dejal, da vlado podpira, a da je trenutno podpornik politike, ki ni sposobna alternativ. Če bi bila v tem mandatu DZ kakršna koli možnost za sodelovanje v drugi vladi, ki bi zmogla več poslanskih mandatov, bi v njej sodeloval, je povedal takrat in dodal, da tudi s SDS Janeza Janše.

Če se bo Polnar res razšel s poslansko skupino, bi to pomenilo tudi nov udarec za manjšinsko koalicijo. Ta bi tako izgubila še en glas in bi jih imela v DZ 42, kar bi vsakokratno nabiranje parlamentarne večine naredilo še bolj naporno.

Premier Marjan Šarec je vesel imenovanja Mlinarjeve za kohezijsko ministrico. Glede na manjšinsko vlado je pričakoval tesen in morda tudi drugačen izid. Predsednici SAB Alenki Bratušek je po imenovanju ministrice tik pred polnočjo sporočil, da je opravil svojo nalogo in da naj bo drugič malo bolj potrpežljiva.



Kot je dejal, se veseli nadaljnjega dela, a želi malo "manj majanja čolna" in malo več dela vsakega na svojem resorju, saj bo na koncu le to štelo. Na vprašanje, ali bi lahko SAB in DeSUS še naprej normalno delovala v koaliciji, pa je odgovoril z oceno, da sta se Bratuškova in prvak DeSUS Karl Erjavec danes pogovarjala in dokler se ljudje pogovarjajo, je v redu.