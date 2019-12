Poslanci se preštevajo. Jelinčič danes pravi, da bo odločitev zanimiva.

V opoziciji so enotno napovedali, da ji bodo nasprotovali. Prvak SNS Zmago Jelinčič je včeraj dejal, da Mlinarjeve v SNS ne bodo podprli, danes pa, da bo njihova odločitev zanimiva, poroča STA.

Vsaj en član DeSUS bo glasoval proti

Koalicijske stranke iz izjemo DeSUS so napovedale, da bodo Mlinarjevo podprle. Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša bo kandidatko podprl, poslanec Robert Polnar pa bo glasoval proti njenemu imenovanju, poroča STA.

Predsednica SAB Alenka Bratušek sicer še vedno pričakuje, da bo kandidatka dobila zadostno podporo, v nasprotnem primeru pa da bo na potezi premier Marjan Šarec. Njena pooblastila za vodenje kohezijskega resorja se namreč iztečejo 7. januarja, še poroča STA.

Jeziček na tehtnici bodo poslanci Jelinčičeve SNS. Foto: STA

Koliko glasov ima zagotovljenih?

Za izvolitev Mlinarjeva potrebuje relativno večino glasov, kar pomeni, da mora "za" glasovati več kot polovica poslancev, ki bodo glasovali. Mlinarjevo bodo po napovedih podprli vsi poslanci strank LMŠ, SD, SAB in SMC, kar skupaj nanese 38 glasov. Če bodo "za" glasovali tudi vsi ostali člani DeSUS razen Polajnarja, so to še dodatni štirje glasovi (skupaj torej 42 glasov).

Tu sta še glasova manjšincev. Če bosta Mlinarjevo podprla, bo prejela 44 glasov, kar v primeru, da bo glasovalo vseh 90 poslancev, še vedno ni dovolj.

Da bodo zagotovo glasovali proti, so napovedali v SDS, Levici in NSi. Če njihovim glasovom prištejemo glas poslanca DeSUS Polnarja, to skupaj znes 42 glasov. Tako bo vse odvisno od tega, ali so si v SNS premislili in bodo Mlinarjevo podprli. Če bodo glasovali proti (in bo glasovalo vseh 90 poslancev), je njena usoda zapečatena.

Strankam, ki Mlinarjevo podpirajo, pa lahko tudi s 44 glasovi uspe, če vsaj trije člani opozicijskih strank na glasovanju manjkajo oziroma ne glasujejo.