Šarec sporoča Bratuškovi: Svojo nalogo sem opravil #video

Premier Marjan Šarec je vesel imenovanja Angelike Mlinar iz vrst SAB za kohezijsko ministrico. Glede na manjšinsko vlado je pričakoval tesen in morda tudi drugačen izid. Predsednici SAB Alenki Bratušek je po imenovanju ministrice tik pred polnočjo sporočil, da je opravil svojo nalogo in da naj bo drugič malo bolj potrpežljiva.

Alenka Bratušek je v zadnjih dneh vztrajala, da je zagotovitev večine v DZ za izvolitev kohezijske ministrice naloga predsednika vlade.

DZ jo je po napornih preštevanjih v četrtek ob pol polnoči imenoval s 44 glasovi za in 43 proti. Za so glasovali poslanci koalicije z izjemo poslanca DeSUS Roberta Polnarja, podprla sta jo tudi poslanca narodnosti, v SDS, Levici, NSi in dva poslanca SNS so Angeliki Mlinar nasprotovali. En poslanec SNS je bil vzdržan, predsednika Zmaga Jelinčiča na seji ni bilo, odsoten je bil tudi en poslanec SDS.

Šarec se je v izjavi po izvolitvi ministrice zahvalil vsem, ki so podprli ministrico, da bo lahko resor deloval naprej. Na vprašanje, kaj bo naslednja preizkušnja za manjšinsko vlado, je odgovoril, da so preizkušnje vsak dan. Partnerjem je svetoval malo več potrpežljivosti, malo manj skakanja za vsako stvar ter zavedanja, da so partnerji in morajo delati skupaj. Predvsem pa jim sporoča, da na pritiske ne reagira ali pa se odzove ravno nasprotno.

To so pred sinočnjim glasovanjem poročali v oddaji Planet 18.

Kot je dejal, se veseli nadaljnjega dela, a želi malo "manj majanja čolna" in malo več dela vsakega na svojem resorju, saj bo na koncu le to štelo. Na vprašanje, ali bi lahko SAB in DeSUS še naprej normalno delovala v koaliciji, pa je odgovoril z oceno, da sta se Bratuškova in prvak DeSUS Karl Erjavec danes pogovarjala in dokler se ljudje pogovarjajo, je v redu.

Šarec se s tem, kaj naj bi kdo dobil, ne ukvarja

Mlinarjeva je bila sicer izvoljena tudi s pomočjo enega vzdržanega glasu SNS, predsednika te stranke Jelinčiča pa ni bilo na seji. Odločali so tudi odsotni. Na vprašanje odvisnosti vlade od SNS je Šarec odgovoril: "Manjšinska vlada pomeni, da nima večine v DZ in je prisiljena iskati glasove tudi zunaj koalicije. Tega se moramo v Sloveniji navaditi. Dokler bo vlada manjšinska, bo tako."

Na vprašanje, kaj bo dobil prvak SNS v zameno za glasovanje poslanske skupine, pa je Šarec odvrnil, da ne ve, kaj naj bi dobil in zakaj bi moral, glede na to, da Jelinčiča danes v DZ ni bilo. "Glasovanje je opravljeno, ministrica je potrjena in delamo dalje. S tem, kaj naj bi kdo dobil, se ne ukvarjam," je dodal premier.

Na vprašanje, ali bodo torej vsakič znova živčno preštevali glavsove in iskali podporo, pa je premier odvrnil, da je tako že ves mandat. "Ne spomnim se dneva tega mandata, razen na rojstni dan, ko smo sprejeli proračun, da bi minil pretirano mirno. Vedno se je nekdo vsajal," je dejal.

Priokus ob tesnem izidu pri imenovanju Mlinarjeve pa je po njegovih navedbah dober: "Če je vlada manjšinska, bi vsi pričakovali, da ne bo večine. Pa je bila."