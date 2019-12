Podpora Mlinarjevi pod vprašajem? V DeSUS neenotni, SNS bo danes proti.

Mlinarjeva se bo danes, dan po prevzemu slovenskega državljanstva, že predstavila parlamentarnima odboroma za gospodarstvo in za zadeve EU.

Jelinčič: težko si obeta podporo

"Glede na to, da nismo zasledili nobene izjave v smislu zgodovinsko enovite slovenske dežele Koroške, si težko obeta našo podporo," je danes v sporočilu navedel Jelinčič. Napovedal je, da bodo na zaslišanju glasovali proti, kako bodo ravnali na plenarni seji, pa bodo še videli.

Foto: STA

O kandidaturi so danes popoldne razpravljali tudi vodje poslanskih skupin koalicije. Kot je po srečanju povedal vodja poslancev DeSUS Franc Jurša, so se z izjemo DeSUS poslanske skupine odločile podpreti kandidatko.

"Težko je zaključiti, kdo bo proti in kdo se bo vzdržal"

Poslanci DeSUS nimajo enotnega stališča, pojavljajo se različne možnosti oz. so možni glasovi za, proti in vzdržani. Do četrtka se bodo poskušali uskladiti, a Jurša je skoraj prepričan, da vseh glasov petčlanske poslanske skupine DeSUS Mlinarjeva ne bo dobila. "Težko je zaključiti, kdo bo proti in kdo se bo vzdržal. To še ni jasno izraženo," je dejal Jurša in dodal, da je gotovo le, da bo kandidatko podprl eden poslanec. Jurša osebno še ni odločen, kako bo ravnal.

Foto: Ana Kovač

Član DeSUS bo na enem odboru, ki bo zaslišal Mlinarjevo, glasoval proti, na drugem pa bo verjetno vzdržan, je še pojasnil Jurša.

Poslanska skupina Levica je v ponedeljek napovedala, da bodo glasovali proti imenovanju Mlinarjeve. Očitajo ji neoliberalna stališča v času njenega političnega delovanja v Avstriji. "Pri nas neoliberalcev res ni treba uvažati, imamo jih kot listja in trave. Malo pa jih je tako radikalnih, kot je Angelika Mlinar," je bil oster poslanec Luka Mesec.

Tudi podpore poslancev SDS ni pričakovati

NSi se še ni izjasnila, je pa vodja poslanske skupine Jožef Horvat v ponedeljek dejal, da je podpora kandidatki predvsem odgovornost koalicije.

Mlinarjeva za nastop funkcije potrebuje podporo navadne večine poslancev, a za zdaj še nima zagotovljenih dovolj glasov. Ključni utegnejo biti glasovi vzdržanih ali manjkajočih. Premier Marjan Šarec je v ponedeljek dejal, da verjame, da bo Mlinarjeva v DZ potrjena za ministrico.