Jelinčič ostro nad Mlinarjevo. Pa ji je res obrnil hrbet? #video

Kandidatka za ministrico za kohezijo Angelika Mlinar pred četrtkovim glasovanjem v državnem zboru izgublja podporo poslancev. Če se je v začetku tedna napovedovalo, da jo bodo z glasovi podprli tudi v SNS pod vodstvom Zmaga Jelinčiča, se to ne bo zgodilo, Mlinarjeva pa očitno ne more računati na glasove vseh poslancev DeSUS. Proti bodo zagotovo glasovali v SDS in Levici, medtem ko bi se NSi, ki Mlinarjeve ne podpira, lahko tudi vzdržala. Za podoben korak bi se na koncu sicer lahko odločila tudi SNS.

Imenovanje Angelike Mlinar za novo kohezijsko ministrico je za zdaj pod vprašajem. Če se je sprva napovedovalo, da jo bodo pri glasovanju v državnem zboru podprli v opozicijski SNS pod vodstvom Zmaga Jelinčiča Plemenitega, se to očitno ne bo zgodilo. "Bomo videli, kaj bo sploh v četrtek. Včeraj nas je totalno razočarala. Tisti odgovori so bili po domače povedano za 'kozlat'. Nič ni odgovorila, človek se vpraša, ali je sploh primerna za ministrico," je danes povedal Jelinčič.

SNS Mlinarjevi odrekla podporo, a ni nujno, da bo glasovala proti

Prvak SNS je sicer še v ponedeljek dejal, da bodo v SNS podprli Mlinarjevo, a si je zdaj glede podpore premislil. "Načeloma smo to rekli, smo pa pričakovali, da bo povedala tudi kaj o slovenski deželi Koroški. Od tega ni bilo nič, gospa po našem mnenju ne bo zastopala Slovenije," razlaga Jelinčič. Ali bodo poslanci SNS na koncu dejansko glasovali proti Mlinarjevi ali se bodo vzdržali, ostaja odprto, bi pa Jelinčič, če bi bil na mestu predsednika vlade, kandidatko zamenjal.

Levica in SDS zagotovo proti, NSi bi se lahko tudi vzdržala

Mlinarjeva za uspešno potrditev potrebuje podporo navadne večine poslancev. Odločilno vlogo utegnejo odigrati glasovi vzdržanih ali manjkajočih poslancev. Da bodo zagotovo glasovali proti kandidatki, so za zdaj sicer napovedali samo v SDS in Levici. V NSi pravijo, da kandidatke ne podpirajo, dokončne odločitve o tem, ali bodo glasovali proti ali se bodo vzdržali, pa še niso sprejeli. Za zdaj se bolj nagibajo k možnosti, da bodo glasovali proti, a se do četrtka to lahko še spremeni.

Koliko glasov si trenutno lahko obeta Mlinarjeva?



Mlinarjeva za zdaj še nima zagotovljenih dovolj glasov za svojo izvolitev. Za zdaj se ji ob predpostavki, da bodo prisotni vsi poslanci, zagotovo obeta 38 glasov za (LMŠ, SD, SAB, SMC) in 34 glasov proti (SDS, Levica). V igri ostaja še 18 glasov (DeSUS, NSi, SNS in poslanca narodnih skupnosti). Če bo prisotnih vseh 90 poslancev, bi se njihovi glasovi hipotetično lahko razporedili tudi na 45 za in 45 proti. Takšen scenarij je malo verjeten, vendar pa bi Mlinarjeva v tem primeru ostala brez podpore.

Poslanci DeSUS naj bi glasovali mešano

Prav tako ostaja odprto, kako bo glasovalo pet poslancev koalicijske DeSUS. V stranki pravijo, da je to vprašanje še vedno odprto, za zdaj pa se napovedujejo mešani glasovi, torej tudi kakšen vzdržan glas in glas proti. Ob tem sicer v stranki pravijo, da nihče od njihovih poslancev nima nikakršnih osebnih zadržkov proti Mlinarjevi. Kako bosta glasovala poslanca manjšin, prav tako še ni znano.

Neuradno naj bi DeSUS pri glasovanju o kandidaturi Mlinarjeve glasoval mešano, tudi s kakšnim vzdržanim glasom in glasom proti. Foto: STA

SAB: Predlagali smo najboljšo kandidatko za ta resor

Kandidatka za ministrico po včerajšnjem zaslišanju pred odboroma za zadeve EU in gospodarstvo ni dajala izjav. Kot je v kratki izjavi poudaril generalni sekretar SAB Jernej Pavlič, so prepričani, da so predlagali najboljšo kandidatko za resor za kohezijo. "Mlinarjeva je zaslišanje opravila odlično, veliko bolje od nekaterih, ki so že bili ministri, in bi si zato zaslužila podporo pristojnih dveh odborov," je sporočil Pavlič. Premier Marjan Šarec ima sicer na mizi tudi možnost, da kandidaturo Mlinarjeve umakne.