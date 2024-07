Slovenska vojska za študente in polnoletne dijake vsako leto organizira dvotedenski vojaški tabor, kjer mladi okusijo življenje in delo vojaka. Še nepolnoletne dijakinje in dijaki pa se lahko udeležijo šestdnevnega poletnega tabora MORS in mladi. Del poletnih počitnic bo v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu preživela tudi najmlajša hči politika Zmaga Jelinčiča Plemenitega, 17-letna Aleksija Iris Jelinčič .

V ponedeljek se je v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani zbralo skoraj 200 mladih, ki se udeležujejo tretjega letošnjega poletnega tabora MORS in mladi, ki te dni poteka v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Preoblekli so se v uniforme ter za teden dni stopili v čevlje vojakinj in vojakov.

Mladi v tem času pridobijo različne veščine, spoznajo pravila vojaškega življenja, urijo se v preživetju v naravi in osnovah prve pomoči. Ob ugodnih razmerah imajo možnost poleta s helikopterjem.

Za polnoletne dijakinje in dijake ter njihove študentske kolege pa v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli organizirajo dvotedenski vojaški tabor.

Odpravili omejitev števila udeležencev

Kot so zapisali na spletni strani Slovenske vojske, so zaradi velikega zanimanja leta 2023 odpravili omejitev števila udeležencev na taborih. Po lanskem izjemnem odzivu, ko se je taborov MORS in mladi udeležilo skoraj 500 mladih, je letos ta številka presegla 700. V prvem terminu od 1. do 6. julija se je namreč tabora na Bohinjski Beli in v Novem mestu udeležilo 519 mladih, v drugem terminu pa se je zbralo skoraj 200 nepolnoletnih in več kot sto polnoletnih dijakinj in dijakov ter študentk in študentov.

Med tistimi, ki bodo del poletnih počitnic preživeli v vojaški uniformi, je tudi hči politika in predsednika stranke SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega, 17-letna Aleksija Iris Jelinčič.

"Neizmerno ponosen, ker se je mlajša hči odločila, da se udeleži vojaškega tabora za mlade, ki ga organizira Slovenska vojska," je Jelinčič zapisal na družbenem omrežju X.