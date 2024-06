Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na misiji KFOR na Kosovu bodo od zdaj na misijo ali nazaj domov potovali bistveno hitreje, saj je slovensko ministrstvo za obrambo med državama vzpostavilo zračni most. Tega bo omogočalo povsem novo slovensko vojaško transportno letalo C-27J Spartan Martin Krpan, s katerim smo na obisk k slovenskim vojakinjam in vojakom na Kosovo pred dnevom državnosti v družbi obrambnega ministra Marjana Šarca in delegacije imeli čast poleteti tudi novinarji. "Gre za prelomni trenutek. To je tisto, za kar smo se trudili in kar je Slovenska vojska že dolgo pričakovala. S tem dnem postajamo pri vojaškem transportu neodvisni in polno operativni," je dejal Šarec.

Prvi uradni polet letala C-27J Spartan se je začel s prihodom na vojaško letališče Cerklje ob Krki, kjer so nas vojaki prijazno sprejeli, carina in policija sta izvedli carinski postopek in pregledali dokumente, nato pa smo nestrpno čakali, da se vkrcamo. Vkrcavanje je bilo vse prej kot običajno oziroma, kot smo ga vajeni na potniških letalih, saj smo namesto skozi stranska vrata na letalo vstopili pri oziroma pod repom.

Na letalo Sparatan smo se vkrcali pri repu letala. Foto: K. M. Bistveno drugačna sta tudi postavitev in videz sedežev. V tovornem prostoru je vzdolž letala v treh vrstah vgrajenih 28 zložljivih sedežev širine 50,8 centimetra, sestavljenih iz železnega ogrodja in rdeče mreže. Poleg teh lahko dodajo še 12 in dodatnih 6 sedežev, kar omogoča prevoz 46 potnikov oziroma vojakinj in vojakov.

Sedeži, vgrajeni v tovornem delu letala. Foto: K. M.

Foto: K. M. Robert Glavaš. "Naše pripadnice in pripadniki bodo z vzpostavitvijo zračnega mostu s Kosova zelo preprosto prišli domov. Kot smo lahko videli v uri in pol, medtem ko so morali do zdaj najprej potovati do Skopja, od tam v Zagreb in šele nato v Ljubljano, pri tem pa menjali tri prevozna sredstva. Bistveno je tudi to, da bodo s tem zračnim mostom lahko pripeljali določene artikle za Slovensko vojsko," je poudaril načelnik generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik

Pilot Spartana: Letalo je zelo okretno in zmogljivejše od preostalih letal SV

Stotnik Robi Resnik, pilot letala Spartan. Foto: K. M. Na krovu največjega letala Slovenske vojske, ki je dolgo 22,7 metra in lahko prenaša 11 ton težek tovor, nas je pozdravil stotnik Robi Resnik, pilot letala Spartan, ki pri SV leti že 11 let. Najprej je pilotiral pilatus, nato na Madžarskem veliko transportno letalo boeing C-17 globemaster, po enoletnem šolanju pa je usposobljen še za pilotiranje večnamenskega transportnega letala Spartan.

"Usposabljanje je potekalo od aprila 2023, in sicer v dveh delih. Prvi je potekal v Italiji na dveh različnih simulatorjih in na našem letalu, s katerim smo izvedli nekaj letenja. Drugi del smo izvedli v Sloveniji, kjer smo prav tako z našim letalom izvajali razne letalske vaje, se usposabljali in zdaj smo sposobni izvajati osnovne letalske operacije," je pojasnil Resnik.

Meni, da pri letenju s Spartanom ni razlike z drugimi vojaškimi letali, ki jih ima Slovenija. "Je prav tako zahtevno, sploh v določenih segmentih, na tleh, pri pristajanju in vzletanju. Drugače je zelo okretno, zmogljivejše od drugih letal SV, in dobro služi namenu, za katerega smo ga kupili," je poudaril pilot.

Let do Prištine traja uro in pol

Poleg pilota Resnika so bili v tokratni posadki še dva kopilota in dva skrbnika tovora (loadmaster) oziroma v tem primeru skrbnika potnikov. Ta pripravita letalo, opravita predpoletni pregled letala, pripravita, namestita, razporedita in pritrdita tovor oziroma poskrbita za varnost in udobje potnikov.

Skrbnik tovora višji vodnik Erik Žerjav. Foto: K. M. Pred vzletom smo si zapeli varnostne pasove, nadeli čepke oziroma slušalke, saj je v vojaškem letalu precej bolj hrupno, ob vzletu pa smo se morali z rokami prijeti za naslonjalo.

Kot je pojasnil pilot, smo leteli relativno nizko, na 13 tisoč feetih oziroma tri do štiri kilometre visoko. Ob nekaj manjših turbulencah, ki so nastale zaradi nevihte, smo v uri in pol, kot so predvideli, varno pristali na letališču v Prištini. Pristanek je bil na naše veliko presenečenje precej bolj miren, kot je pri običajnih letalih. Skoraj ga nismo čutili.

Gasilski modul bodo dostavili naslednje leto

Letalo, ki ga je za SV izdelalo italijansko podjetje Leonardo, je razen za prevoz vojakov, do zdaj so izvedli prevoz kontingenta na Slovaško, nameravajo pa izvesti tudi prevoz kontingenta v Latvijo, namenjeno tudi prevozu tovora in vozil ter bo imelo različne module. Po silovitih požarih na Krasu leta 2022 je zagotovo prioriteta gasilski modul, ki ga bodo Italijani v Slovenijo dostavili naslednje leto. Za uporabo vsakega od modulov se bodo piloti morali še dodatno usposabljati.

Letalo C-27J Spartan na vojaškem letališču Cerklje ob Krki. Foto: K. M. "Za naslednje leto predvidevamo sklop obširnih, naprednejših urjenj s Spartanom. Takrat se bomo šolali še za prevoz česa drugega, ne le potnikov in tovora. Kasneje se bo s tem letalom lahko delalo odmetavanje padalcev in tovora, taktično letenje, nizko letenje in še kaj drugega," je še povedal pilot Resnik.

Bo pa Slovenija, kot so napovedali že pred časom, predvidoma konec leta 2024 dobila še eno tako letalo, kar bo zelo dobrodošlo, saj je, kot je pojasnil Resnik, izjemno zahtevno za vzdrževanje in v določenih primerih ni plovno in razpoložljivo. Prav zato potrebujejo dve letali, da lahko eno vzdržujejo in drugo uporabljajo.

Poleteli smo tudi z vojaškim helikopterjem Black Hawk

Razen s Spartanom smo na obisku poleteli tudi z ameriškimi helikopterjem Black Hawk, namenjenim za zračno izvidovanje območja delovanja. V uri in 20 minutah smo leteli iz baze Novo Selo v bazo Film City in preleteli Mitrovico, Leposavić, Vučitrn in Prištino.

Fotografije in videoposnetek s poleta si lahko ogledate spodaj.

Foto: K. M. Foto: K. M. Foto: K. M. Foto: K. M. Foto: K. M.