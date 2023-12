Šarec svari pred Rusijo: Ne smemo si zatiskati oči

"Tako Rusija kot Kitajska imata svoje interese povsod tam, kjer je vakuum, torej kjer ni Evropske unije in zveze Nato, zato je zagotovo pričakovati tudi hibridno delovanje. Vsi moramo narediti vse za odpornost proti tem izzivom. Seveda Rusija ne deluje samo tukaj, ampak tudi v Sloveniji, zato je treba vlagati v to področje," je ob obisku Slovenskih vojakov na misiji na Kosovu o ruskem vplivu na Balkanu povedal minister za obrambo Marjan Šarec in dodal, da si ne smemo zatiskati oči pred tem, da Rusija situacijo na Balkanu izkorišča za svoje interese.

Šarec se je na Kosovu sestal tudi poveljnikom misije zveze Nato Kfor, turškim generalmajorjem Özkanom Ulutaşom, ki je položaj prevzel v začetku oktobra.

"Z novim poveljnikom sva imela zanimiv pogovor o trenutni varnostni situaciji. Seveda sva prišla sva do zaključka, da je dobro, če se dialog med Prištino in Beogradom nadaljuje. To je najpomembneje, a seveda bi bilo dobro, če bi ta dialog rodil tudi sadove. Dejstvo je, da so bili septembrski dogodki na severu Kosova zelo vznemirjujoči za vse. Bili so velik izziv za Kfor. Prišlo je celo do žrtev. Slovenija je močna podpornica dialoga Priština-Beograd in zagovornica približevanja držav v tej regiji Evropski uniji," je po sestanku povedal Šarec in dodal:

"Naše mnenje je, da je Evropska unija edino zdravilo za tovrstne tenzije, ki jih gledamo na tem območju. Seveda so te države še daleč od tega, da bi vstopile v Evropsko unijo, ampak v državah, ki so zdaj dobile status kandidatke, je treba ta pogajanja začeti. Je pa Kfor zelo pomemben dejavnik stabilnosti in miru. Brez Kforja in pomembnega slovenskega prispevka v njem bi lahko že gledali kakšen drugačen razvoj dogodkov."

Minister Šarec na sestanku s poveljnikom Kforja generalmajorjem Özkanom Ulutaşom. Foto: Aleksander Kolednik

Šarec: Kjer ni EU in zveze Nato, tam imata Rusija in Kitajska svoje interese

Na vprašaje, kako vidi vpliv Rusije na Balkanu in ali ga ta skrbi, je Šarec odgovoril:

"Tako Rusija kot Kitajska imata svoje interese povsod tam, kjer je vakuum, torej kjer ni Evropske unije in zveze Nato, zato je zagotovo pričakovati tudi hibridno delovanje. Vsi moramo narediti vse za odpornost proti tem izzivom. Seveda Rusija ne deluje samo tukaj, ampak tudi v Sloveniji, zato je treba vlagati v to področje. V Sloveniji v kibernetsko varnost, na tem območju pa gospodarsko in seveda tudi politično. Vstop teh držav v Evropsko unijo bi sčasoma to zadevo spremenil. Politična rešitev bo potrebna in te države se je nadejajo. Dlje kot pa se ta rešitev odmika, več je vakuuma in več je priložnosti, da prej omenjena država izkorišča situacijo za svoje interese. Ne smemo si zatiskati oči."

Minister ob predaji božičnega darila poveljniku slovenskega kontingenta na misiji na Kosovu podpolkovniku Andreju Krivcu. Foto: Aleksander Kolednik

Se bodo domov vrnili z novim letalom?

Šarec je sicer močno pohvalil delovanje kontingenta Slovenske vojske na Kosovu in poudaril, da je z našimi vojakinjami in vojaki zelo zadovoljen tudi poveljnik misije, saj dobro poznajo jezik in okolje, v katerem delujejo. "Ob vsakem obisku me preveva ponos nad našimi vojakinjami in vojaki na misijah. Tudi državljani so lahko ponosni na njih," je dejal. Izpostavil je, da je Zahodni Balkan zunanjepolitična prioriteta Slovenije, zato bo naša država še povečala število vojakov na Kosovu. Trenutno je v omenjeni državi 101 slovenski vojak.

Ali se bodo kot prvi s Kosova vrnili z lastnim vojaškim letalom Spartan, ki je v Slovenijo priletelo ta teden, minister še ni obljubil, je pa poudaril, da si to želi tudi sam in da od odgovornih pričakuje, da bodo naredili vse, da se bo to tudi zgodilo in da se naši vojaki v domovino ne bodo več vračali z letali tujih zavezniških držav.

Tudi minister je dobil darilo s strani slovenskih vojakov na misiji. Foto: Aleksander Kolednik

Letos na Kosovu že večkrat izbruhnili spopadi

Situacija na Kosovu se je letos zaostrila. Na severu Kosova so tako maja med protesti Srbov pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku, kjer so bili na volitvah izvoljeni albanski župani, izbruhnili spopadi. Ranjenih je bilo 30 pripadnikov misije Kfor in 53 Srbov.

Septembra pa je bil na severu Kosova v napadu oborožene skupine ubit policist, v spopadih med kosovsko policijo in pripadniki skupine pa še trije napadalci. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odgovornost Srbije za napad zanikal. Kasneje je odgovornost prevzel nekdanji podpredsednik največje stranke Srbov na Kosovu Milan Radoičić.

Sprejem z vojaškimi častmi v vojaški bazi Novo Selo. Foto: Aleksander Kolednik