Atraktiven prihod: vragolije letala spartan nad Dolenjsko #video

Še enkrat je prigrmel nad dolenjsko vojaško letališče, italijanska pilota sta naredila atraktiven valjček, nato smo lahko stopili tudi na njegov krov. To je novo slovensko vojaško transportno letalo C-27j spartan, o katerem piloti z vidika plovnosti in tehnologije govorijo v presežnikih.

Slovenija je od danes bogatejša za veliko taktično-transportno letalo, ki ga je italijanski proizvajalec danes tudi uradno predal Slovenski vojski (SV). Letalo C-27J spartan sta v Slovenijo dostavila še italijanska pilota. Pokazala sta nekaj ostrejših zavojev in tudi valjček z letalom, ki tovora in goriva tehta 17 ton. Več v zgornjem videu.

Ministrstvo za obrambo je prvo letalo spartan kupillo za 48,8 milijona evrov (brez DDV). Foto: Gregor Pavšič

Italijani bodo naknadno za to letalo dostavili tudi 8000-litrski modul za gašenje. Letalo je sicer vojaško, a uporabljati ga bo mogoče tudi v različne civilne namene. Posredovanje ob naravnih nesrečah in požarih sta dva taka primera. SV bo poleg obeh letal dobil tudi šest modernih helikopterjev.

“Z obema letaloma bomo zagotovili plovnost vedno in povsod,” je izpostavil Janez Gaube, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva. Zaradi prenove letališča v Cerkljah ob Krki bo naslednjega pol leta spartan lociran na letališču v Mariboru. Tam bosta obe slovenski posadki, ki se zanj urita, tudi nadaljevali šolanje.

Po besedah Gaubeta sta obe slovenski posadki trenutno 70-odstotno izšolani. Z letalom sicer že znata upravljati, toda zaradi protokola in uradne predaje sta bila za krmilom spartana tokrat še italijanska pilota.

Video - taka je notranjost spartana:

Poleg pilotov na krovu tudi skrbnik tovora

Pred letalom nas je kljub temu pozdravil tudi stotnik Robi Resnik, ki bo poveljnik oziroma kapitan prvega prejetega slovenskega spartana. Resnik je zelo izkušen pilot, ki pri SV leti že enajst let. Najprej je pilotiral pilatusa, nato na Madžarskem tudi veliko transportno letalo boeing C-17 globemaster. Posadko prvega spartana poleg Resnika sestavljata še nadporočnik Marko Podplatnik, za tovor pa bo skrbel praporščak Mišo Rakuša.

Za varen polet takega transportnega letala je potrebna posadka treh uposobljenih članov Slovenske vojske (SV). Poleg kapitana in kopilota bo nepogrešljiv tudi tako imenovani “skrbnik tovora”. Naloge obeh osrednjih članov posadke so predvsem upravljanje letala in potrebna komunikacijami z nadzornimi službami na tleh, nadzornik tovora pa bo skrbel za varno nameščanje tovora, ob tem pa bo na njegovih plečih še več logistično-operativnih nalog letala.

Šestkratki propeler ima premer 4,5 metra. Foto: Gregor Pavšič

C-27J spartan je srednje veliko dvomotorno turbopropelersko transportno letalo. To je izboljšana različica letala G.222 (oziroma C-27), saj ima tretjino večji doseg in tudi 15 odstotkov višjo hitrost.

Letalo ima največjo vzletno maso 30,5 tone, prazno pa ima maso 17 ton. Če odštejemo potrebno gorivo, lahko pelje do 11 ton tovora. Pri desetin tonah obremenitve znaša doseg letala nekaj več kot 1.800 kilometrov, pri šestih tonah tovora pa več kot 4.200 kilometrov. Optimalen doseg letala znaša skoraj šest tisoč kilometrov.

Dolgo je 22,7 metra, razpon kril meri skoraj 29 metrov (28,7 m), visoko pa je slabih deset metrov (9,64 m).

Za potreben potisk skrbita dva Rolls-Royceova motorja (AE2011-D2A), vsak med njima ima moč 3.460 kilovatov (4.640 “konjev”). Propelerja sta šestkraka in imata premer 4,15 metra.

Delovni prostor za pilota in kopilota. Slovenska vojska bo za upravljanje z obema letaloma usposobila dve posadki. Foto: Gregor Pavšič

Prostor za prevoz ljudi ali tovora z maso več kot 10 ton. Dodatek letalu bo tudi 8000 litrov velik rezervoar za gašenje z vodo. Ta bo zahteval še dodatno usposabljanje pilotov. Foto: Gregor Pavšič

Drugo letalo bo cenejše od prvega

Ministrstvo za obrambo je prvo letalo spartan kupillo za 48,8 milijona evrov (brez DDV), nato pa so septembra naročili še enega. Kljub enaki konfiguraciji so zanj iztržili za skoraj 3,5 milijona evrov boljšo nakupno ceno, v Slovenijo bo priletelo konec prihodnjega leta.

Letali bosta omogočali zagotavljanje nacionalne zmogljivosti vertikalnega premika s primarnim poudarkom na samostojnosti, samovzdržnosti in samozadostnosti Slovenske vojske (SV) v mednarodnih operacijah in na misijah ter premikanje na območje delovanja SV in z njega, zagotavljanje vzdržljivosti na območju delovanja SV in evakuacijo pripadnikov SV.

Za obe letali brez davka 128 milijonov evrov

Z obemi letali ima SV zagotovljeno stalno operativnost letalskega transporta pripadnikov Slovenske vojske, potrebe države ob naravnih in drugih nesrečah ter za pomoč pri gašenju požarov v naravi. Hkrati bosta letali razpoložljivi za druge državne organe Republike Slovenije in na voljo tudi za morebitne potrebe NATA in EU.

“Stroški nakupa dveh taktičnih tovornih letal C-27J, vključno z vsemi moduli in logistično podporo, zavarovanjem, stroški certifikacije, stroški upravljanja in administrativnimi stroški, znašajo 128.911.575 evrov brez DDV,” se glasijo informacije iz MORS. Za obe letali je ministrstvo namreč kupilo tudi MEDEVAC standardni in specialni modul, modul za biološko dekontaminacijo, balistični modul, sistem za gašenje požara in modul za prevoz potnikov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič