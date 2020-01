Erjavec prepričan v zmago. Pivčeva: Lahko bi se izšlo v moj prid.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V bistvu sem pripravljena na vse. Pričakujem tudi presenečenja, ampak sem toliko krepka, da me nič ne bo zmedlo," je ob prihodu na kongres DeSUS povedala kandidatka za predsednico stranke Aleksandra Pivec. Kot je povedala, je šla v bitko za vodjo stranke z namenom, da zmaga.

Pivčeva: Odločitev o kandidaturi je bila prava

"Mislim, da smo naredili vse, kar je v naši moči, seveda v pozitivnem duhu. Prepričana sem, da sem se pravilno odločila in da sem v vsakem primeru že zmagala. To je na nek način moja osebna zmaga. Šla sem čez celoten postopek predkandidaturnega boja in mislim, da je bila odločitev ne glede na končni rezultat prava," je poudarila aktualna kmetijska ministrica.

"Prepričana sem, da sem se pravilno odločila in da sem v vsakem primeru že zmagala," je ob prihodu na kongres poudarila Aleksandra Pivec. Foto: Bojan Puhek

Na vprašanje, kakšen izid napoveduje, je Pivčeva odgovorila, da ne želi napovedovati konkretnega števila glasov, pričakuje pa, da bo izid tesen. "Moje osebne kalkulacije kažejo, da bi se lahko izšlo v moj prid," je še dejala Pivčeva.

Glavna favorita sta se pred začetkom kongresa rokovala

Čeprav so se v medijih pojavljale navedbe, da z Erjavcem, aktualnim obrambnim ministrom, zadnji mesec ne govorita, sta se glavna kandidata za vodenje stranke upokojencev pred začetkom kongresa rokovala.

Karl Erjavec in Aleksandra Pivec sta se pred začetkom kongresa rokovala. Foto: Bojan Puhek

Ali si bosta v roke segla tudi po končnem glasovanju, bo znano predvidoma okoli 22. ure, ko bodo prešteti glasovi vseh prisotnih delegatov. Pričakovali so jih 238. Za predsednika DeSUS sicer kandidira tudi pravnik Borut Stražišar.