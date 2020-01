Nekdanja ministrica brez dlake na jeziku: to je povedala o Erjavcu in Pivčevi

Delegatka DeSUS in nekdanja kulturna ministrica v prejšnji Cerarjevi vladi Julijana Bizjak Mlakar je na začetku kongresa DeSUS izjavila, da je prepričana, da bo Karl Erjavec tudi po današnjem glasovanju ostal predsednik stranke upokojencev. Ob tem je bila kritična do glavne Erjavčeve protikandidatke Aleksandre Pivec, češ da je bila kompromitirana že pred evidentiranjem kandidatov za vodenje stranke. Predsednik društev zveze upokojencev Janez Sušnik pa je povedal, da bi si želel boljšega sodelovanja z DeSUS.

"Karl Erjavec je tako izkušen in prodoren politik, da se zaradi njegovega uspeha z volitvami DeSUS ne ukvarja le vsa Slovenija, ampak tudi drugi politiki, ki se trudijo z lažnimi informacijami kompromitirati njega," je poudarila Julijana Bizjak Mlakar, delegatka DeSUS in nekdanja kulturna ministrica v vladi Mira Cerarja.

Bizjak Mlakarjeva: Erjavec je očitno najboljši politik na naši politični sceni

Kot je poudarila, je prepričana, da bo Erjavec tudi po današnjem kongresu ostal na vrhu DeSUS. "Upokojenci, starejši in drugi državljani so dovolj pametni, da znajo presoditi, kdaj gre za ljudi, ki so resnično kompromitirani in nam jih ponujajo za vodenje stranke s tem, da bi DeSUS uničili," je dejala Bizjak Mlakarjeva. "Stranko DeSUS želimo obdržati, ker je pomembna za solidarnost v naši državi. Naredili bomo vse, da bomo izkazali zaupanje očitno najboljšemu politiku na naši politični sceni," je dodala.

Foto: Bojan Puhek

"Tisti, ki nam ponujajo kandidate, ki so se kompromitirali, ne bodo uresničili načrtov"

Na vprašanje, kako gleda na glavno Erjavčevo protikandidatko Aleksandro Pivec, je Bizjak Mlakarjeva poudarila, da glede kandidatke obstajajo določeni argumenti, ki se jih še skriva pred javnostjo in bodo slej ali prej prišli v javnost. "Tisti, ki nam ponujajo kandidate, ki so se kompromitirali, preden se je sploh začelo evidentiranje kandidatov znotraj stranke DeSUS, ne bodo uresničili svojih načrtov. To je račun brez krčmarja," je še povedala Bizjak Mlakarjeva.

Foto: Bojan Puhek

Predsednik zveze društev upokojencev si želi boljšega sodelovanja z DeSUS

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Janez Sušnik pa je ob prihodu na kongres dejal, da bi si želel boljšega sodelovanja s stranko DeSUS oziroma njihovo poslansko skupino. "Za nas je zelo pomembna poslanska skupina, ker prek zakonodajnih pobud v glavnem sodelujemo s poslanskimi skupinami. V vodstvu stranke pa pač mora biti nekdo," je dejal Sušnik.

Za vodenje stranke DeSUS se poteguje tudi pravnik Borut Stražišar. Foto: Bojan Puhek

Sušnik: Nisem član DeSUS in ne poznam notranjih zadev v stranki

Na vprašanje, kdo bo po današnjem kongresu vodil DeSUS, pa je odgovoril, da tega ne ve, ker je na današnjem kongresu prisoten kot predstavnik civilne družbe. "Nisem član DeSUS in ne poznam notranjih zadev v stranki, tako da težko rečem, kakšen bo izid," je še dodal Sušnik.