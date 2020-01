Popoln umik Erjavca: Ne le iz politike, ampak tudi iz javnega življenja

Kar je Karl Erjavec povedal še z vročo glavo, takoj po velikem porazu na kongresu stranke DeSUS, misli tudi po prespani noči.

V pismu, v katerem je med drugim zapisal, da je to njegova zadnja politična izjava za medije in da se ne bo umaknil le iz politike, ampak tudi javnega življenja. Takoj po objavi rezultatov, ko je bilo znano, da bo moral po 15 letih prepustiti vodenje stranke Aleksandri Pivec, je napovedal tudi odstop z mesta obrambnega ministrstva.

"Umikam se iz politike in bom podal tudi odstop s položaja ministra za obrambo. Bil sem od leta 2004 v vseh vladah do sedanje aktualne vlade, minister na različnih resorjih. Po odločitvi kongresa, da ne bom več vodil stranke DeSUS, ne vidim več razloga, da bi bil še naprej minister oziroma član vlade," je v pisni izjavi za STA zapisal Erjavec. Novi predsednici je zaželel "da uspešno nadaljuje pot".

Datum odhoda z ministrskega stolčka še ni znan

Zdaj že nekdanji predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec (levo) in nova predsednica Aleksandra Pivec (desno). Foto: Bojan Puhek Kdaj bo odstopil z mesta obrambnega ministrstva, še ni znano, o datumu pa se bo pogovoril s premierjem Marjanom Šarcem.

"S premierjem se bom pogovoril o datumu odstopa z mesta ministra, ne želim, da bi odstop povzročil nevšečnosti vladi," je zapisal dolgoletni predsednik DeSUS Erjavec.

Erjavec se je na sobotnem kongresu DeSUS potegoval za svoj peti mandat, vendar je na glasovanju dobil le 80 glasov podpore, na drugi strani pa je Pivčeva prepričala 145 delegatov. Stranko je vodil od leta 2005.

"Prišel je čas, da se posvetim drugim stvarem v življenju. Stranko DeSUS pa sem vedno vodil s srčnostjo in neizmerno voljo, da bi nekaj naredil za upokojence. Upam, da bodo to prepoznali tudi tisti, ki tega niso opazili oziroma niso tega želeli opaziti," je še zapisal Erjavec in dodal, da je hvaležen vsem tistim, ki so ta njegov politični angažma za upokojence prepoznali.