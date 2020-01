"Zdaj je zamenjan še zadnji od treh hudih poražencev." #video

Kako je Aleksandra Pivec slavila veliko zmago. Video: Lea Majcen

Foto: STA

"Glede na to, kako dolgo je Erjavec vodil stranko in kako uspešen je bil v preteklih obračunih, je to veliko presenečenje. Predvsem, ker je razlika v številu delegatskih glasov med njima bila kar velika. Kandidatka je, ne glede na to, da je imel Erjavec v rokah vse vzvode, prepričala veliko večino delegatov.Erjavec je dejansko zelo hudo izgubil več volitev zapored, tako državnozborske, kjer so komaj prišli čez prag, in lokalne, kjer so dramatično izgubili deleže po občinskih svetih, pa tudi evropske. Očitno so se v stranki odločili, da je Pivčeva boljša rešitev. Če bi šel ta trend naprej, bi namreč naslednjič izpadli iz parlamenta.Zdi se mi prehitro za ocene kaj zmaga Pivčeve pomeni za stranko, je pa ministrici takoj čestital premier, kar najbrž pomeni, da najbrž upa na dobro sodelovanje. Tisto, kar predvsem potrebuje premier, so poslanci te stranke, ne pa ministrica, ki jo itak ima v vladi. Po drugi strani pa včerajšnja neizvolitev Erjavca v parlamentu nič ne spremeni, saj se v nobenem primeru ne bo vrnil v parlament, ker vanj ni bil izvoljen.Erjavec bi moral odstopiti že prej. Če izgubiš volitve, tako kot jih je on, in to več zapored, je to normalna poteza. Predsednik SLSje po zadnjih državnozborskih volitvah odstopil takoj, nekdanji predsednik SMCje rabil relativno dolgo. Zdaj je zamenjan še zadnji od treh hudih poražencev. To je logika volitev. S porazi greš v politiki težko naprej. Če te nihče ne voli, nisi prepričljiv voditelj. Nista pa odšla prej, ker sta se zaradi nestabilnega položaja bala izgube oblasti in vladavine predsednika SDS."