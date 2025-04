Dolgotrajni spor med zdaj že nekdanjim članom Levice Miho Kordišem in vodstvom stranke je z njegovim izstopom iz poslanske skupine Levice dokončno zaključen. Kordiša, protikandidata Aste Vrečko na strankarskih volitvah leta 2023, so sicer že marca izključili iz stranke. Bo z napovedano ustanovitvijo nove stranke ogrozil vstop Levice v parlament? Kakšne možnosti ima za prestop volilnega praga? Bi se Levici pred volitvami obrestovalo povezovanje z manjšimi strankami, kakršna je Vesna?

Šivankino uho

Politični analitik Andraž Zorko meni, da dokončni odhod Kordiša ne bo bistveno vplival volilne možnosti Levice, ki se je leta 2022 skozi šivankino uho prebila v državni zbor (4-odstotni volilni prag je preskočila s 4,46 odstotka glasov).

Kaj jo lahko porine na rob parlamenta?

"Razkol s Kordišem traja že kar nekaj časa. Če se bo Levica znašla na robu parlamenta, se ne bo zaradi Kordiša, ampak zaradi zakonov, ki jih obljublja Levica pod Asto Vrečko. Vse bo torej bolj odvisno od njih samih, ne toliko od Kordiša. Tudi če sodimo po rezultatih javnomnenjskih raziskav, se ta razhod Levici ne pozna, njeni ratingi so od volitev naprej stabilni. Stranka ne izgublja, pridobiva pa tudi ne."

Bo Levo krilo dovolj?

Kordiš, ki je v stranki vodil neformalno frakcijo z imenom Levo krilo, je po izključitvi napovedal ustanovitev nove stranke. A njegov rezultat na predsedniških volitvah 2022 (2,81 odstotka) kaže, da nima potenciala za vstop v parlament, ocenjuje direktor družbe Valicon, ki izvaja tudi javnomnenjske raziskave. "Glede na ta rezultat ima podporo med dvema in tremi odstotki, s tem da je treba povedati, da je bil takrat kandidat Levice in je imel podporo stranke. Če pa bi Kordiš vzpostavil širšo koalicijo, v kateri bi bili socialisti, proruski glasovi in še kdo, ima morda več možnosti, a to so za zdaj špekulacije," pravi Zorko.

"Levica ima intelektualno jedro volivcev z jasnimi levimi vrednotami, pretežno v Ljubljani, veliko zaledja ima v akademski sferi, med intelektualci. Če želi spet vstopiti v parlament, mora prisluhniti svoji bazi," ocenjuje politični analitiki Andraž Zorko. Foto: MC

Ni bazena

Na splošno sicer ocenjuje, da slovensko volilno telo ne nagrajuje skrajnosti. "Javno mnenje je nagnjeno h kompromisnim rešitvam, sredinski drži, za aktivistične stranke ni širšega volilnega bazena. Drugače je s populizmom, ki radikalna stališča prevede v ljudstvu všečen jezik. Kordiš je bolj aktivist kot politik, saj je hodil tudi na proteste, ki so bili uperjeni proti vladi, katere del je Levica. Lahko pa temu rečemo tudi načelna drža," pravi Zorko.

Prekletstvo levih strank

Je pa Levica ujetnica prekletstva vseh levih strank – volilne baze, ki je zelo kritična. "Če volivcem levega političnega pola kaj ni všeč, to povedo zelo glasno. Drugače je na desnem političnem polu, kjer volivci stranke podpirajo brezpogojno," analizira direktor Valicona.

Odščipnil ji je del podpore

Levica se je sicer leta 2022 bistveno slabše odrezala kot štiri leta prej, ko je prejela 9,33 odstotka, tudi zato, ker je "padla za Svobodo", se strinja Zorko. Takratni novi igralec na politični sceni Robert Golob je namreč Levici z veliko mobilizacijo volilnega telesa odščipnil del podpore. "Na volitve pa so prišli tudi ideološko neopredeljeni volivci, ki sicer na volitve ne hodijo. Šlo je za sredine protestnike, ljudi, ki so nasprotovali pravilu PCT oziroma ukrepom proti epidemiji, niti ne toliko za nasprotnike Janeza Janše. Takšnih volivcev na prihodnjih volitvah ne bo," meni Zorko.

Bi šlo z Vesno?

Kakšno pa je volilno telo Levice in ali bi se ji pred volitvami obrestovalo povezovanje z manjšimi strankami, kakršna je Vesna? "Levica ima intelektualno jedro volivcev z jasnimi levimi vrednotami, pretežno v Ljubljani, veliko zaledja ima v akademski sferi, med intelektualci. Če želi spet vstopiti v parlament, mora prisluhniti svoji bazi. Menjava koordinatorja Luke Mesca je bila precej kočljiva, s tem so več izgubili kot z razhodom s Kordišem," analizira direktor Valicona. Zorko namreč meni, da je Mesec učinkovitejši pri mobilizaciji glasov kot Vrečko. Spominja na leto 2014, ko mu je uspelo z dvema učinkovitima televizijskima nastopoma v soočenjih Levico prvič spraviti v parlament kljub drugačnim volilnim napovedim.

Ne mehčati

Glede povezovanj z drugimi strankami opozarja, da bi lahko Levici zaradi zgoraj omenjenih značilnosti njenega volilnega telesa škodilo morebitno mehčanje stališč. Levica pa se tudi prvič sooča z dejstvom, da je vladna stranka, kar pomeni, da mora v koaliciji sklepati kompromise, pravi Zorko. Ključni bodo torej rezultati dela na resorjih, ki jih pokriva Levica.